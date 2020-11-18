Казахстан ратифицировал соглашение о судоходстве

Нур-Султан. 17 ноября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации соглашения о судоходстве", передает Kazakhstan Today.

Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации соглашения о судоходстве", - сообщает пресс-служба Акорды.

Ранее сообщалось, что документом предлагается введение упрощенного разрешительного порядка на транзитный проход судов по внутренним водным путям государств-членов ЕАЭС и уведомительного порядка при двусторонних перевозках. Также предусматривается предоставление сторонами равного условия доступа для судов сторон к услугам портов, взаимное признание документов, удостоверяющих личность членов экипажей судов, а также признание судовых документов и квалификационных документов моряков.

Также предусматривается предоставление сторонами равного условия доступа для судов сторон к услугам портов, взаимное признание документов, удостоверяющих личность членов экипажей судов, а также признание судовых документов и квалификационных документов моряков. Председатель сената подчеркнул, что документ будет способствовать укреплению связей между государствами-членами Евразийского экономического союза, развитию транспортной инфраструктуры и увеличению товарооборота.

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