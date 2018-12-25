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Казахстан ратифицировал соглашение о перемещении озоноразрушающих веществ в ЕАЭС25.12.2018
Государство  19:31
Астана. 25 декабря. Kazakhstan Today - Казахстан ратифицировал соглашение о перемещении озоноразрушающих веществ и их учете при взаимной торговли в ЕАЭС, передает Kazakhstan Today.

Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения о перемещении озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции и учете озоноразрушающих веществ при осуществлении взаимной торговли государств-членов Евразийского экономического союза и Протокола о присоединении Кыргызской Республики к Соглашению о перемещении озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции и учете озоноразрушающих веществ при осуществлении взаимной торговли государств-членов Евразийского экономического союза от 29 мая 2015 года". Текст закона публикуется в печати, сообщила пресс-служба Акорды.

Как ранее сообщили в пресс-службе сената, соглашение регулирует отношения, связанные с перемещением по таможенной территории Евразийского экономического союза озоноразрушающих веществ, и направлено на реализацию международных обязательств государств-членов ЕврАзЭС по Венской конвенции об охране озонового слоя 1985 года и Монреальскому протоколу к нему 1987 года. Принятие документа позволит обеспечить требования по перемещению, экспорту и импорту озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции, вытекающие из международных обязательств по охране озонового слоя Земли государствами-участниками ЕврАзЭС.
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