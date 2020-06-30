Казахстан ратифицировал конвенцию по противодействию размыванию налоговой базы

Нур-Султан. 29 июня. Kazakhstan Today - Казахстан представил в Депозитарий ОЭСР документ о ратификации Многосторонней конвенции по противодействию размыванию налоговой базы и вывода прибыли из-под налогообложения, передает Kazakhstan Today.

Министерством финансов РК проводится работа по внедрению стандартов ОЭСР в рамках проекта BEPS. Одним из обязательных шагов является присоединение к Многосторонней конвенции по противодействию размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения", - отметили в комитете госдоходов.

Республика Казахстан ратифицировала эту конвенцию 20 февраля 2020 года.

На сегодня из 94 стран, подписавших Многостороннюю конвенцию, ратификационный документ был представлен 48 странами. Из стран, с которыми Казахстаном заключены налоговые конвенции, ратифицировали Многостороннюю конвенцию 25 стран.

Согласно статье 34 Многосторонней конвенции по истечении трех календарных месяцев с момента сдачи на хранение документа о ратификации Многосторонняя конвенция вступает в силу. В этой связи для Казахстана дата вступления в силу документа - 1 октября 2020 года.

В соответствии со статьей 35 Многосторонней конвенции в отношении подоходного налога у источника выплаты изменения будут внесены в налоговые конвенции с 1 января года, следующего за годом вступления в силу Многосторонней конвенции.

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