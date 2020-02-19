Казахстан ратифицировал конвенцию ШОС по противодействию экстремизму

Нур-Султан. 18 февраля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации Конвенции Шанхайской организации сотрудничества по противодействию экстремизму", передает Kazakhstan Today.
Текст закона публикуется в печати", - сообщила пресс-служба Акорды.
6 февраля парламент РК ратифицировал Конвенцию Шанхайской организации сотрудничества по противодействию экстремизму. Как сообщил заместитель председателя Комитета национальной безопасности РК Нургали Билисбеков, задачей документа является закрепление механизмов взаимодействия государств-членов ШОС в сфере профилактической деятельности, совместного противодействия экстремизму, оказания правовой помощи.
Также принятие Конвенции будет способствовать унификации законодательства сторон.
Новацией документа является общее видение правовых основ противодействия насильственному покушению на законную власть - не только в контексте растущих террористических угроз, но и в более широком смысле предупреждения любого государственного переворота", - сказал Нуржан Нурсипатов.
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