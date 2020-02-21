Казахстан ратифицировал Многостороннюю конвенцию по налоговым соглашениям

Нур-Султан. 20 февраля. Kazakhstan Today - Казахстан ратифицировал Многостороннюю конвенцию по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям, передает Kazakhstan Today.

Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации Многосторонней конвенции по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям, в целях противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения". Текст закона публикуется в печати, сообщила пресс-служба Акорды.

Ранее сообщалось, что конвенция предполагает внесение основных положений инициативы BEPS в существующие международные налоговые соглашения путем применения согласованных минимальных стандартов с определенными оговорками для предоставления странам гибкости в части ведения национальной фискальной политики.

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