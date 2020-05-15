Нур-Султан. 14 мая. Kazakhstan Today - Казахстан ратифицировал поправки к соглашению о партнерстве с АБР по усилению сотрудничества в целях экономической диверсификации, передает Kazakhstan Today.

Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации Рамочного соглашения о партнерстве (поправки и дополнения к Рамочному соглашению о партнерстве между правительством Республики Казахстан и Азиатским банком развития по усилению сотрудничества в целях экономической диверсификации, устойчивому развитию и всеобъемлющему росту Республики Казахстан от 4 мая 2014 года)", сообщила пресс-служба Акорды.

Текст закона публикуется в печати.

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