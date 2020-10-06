Казахстан ратифицировал поправки в протокол об условиях по применению Кыргызстаном договора о ЕАЭС

Нур-Султан. 5 октября. Kazakhstan Today - Главой государства подписан закон РК "О ратификации протокола о внесении изменения в протокол об условиях и переходных положениях по применению Кыргызской Республикой договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, отдельных международных договоров, входящих в право Евразийского экономического союза, и актов органов Евразийского экономического союза в связи с присоединением Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, подписанный 8 мая 2015 года", передает Kazakhstan Today.

Об этом сообщает пресс-служба Акорды

До 15 августа 2021 года Кыргызстан должен модернизировать пункты пропуска на таможенной границе ЕАЭС в соответствии с требованиями Евразийского экономического союза. Необходимо установить оборудование для проведения ветеринарного, санитарного, фитосанитарного, радиационного контроля и переносное оборудование для проведения таможенного контроля, в том числе досмотровую рентген-технику.

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