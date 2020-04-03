Казахстан ратифицировал протокол о присоединении Армении к соглашению о введении единых форм паспортов транспортных средств

Нур-Султан. 2 апреля. Kazakhstan Today - Казахстан ратифицировал протокол о присоединении Армении к соглашению о введении единых форм паспорта транспортного средства и паспорта самоходной машины и других видов техники и организации систем электронных паспортов от 15 августа 2014 года, передает Kazakhstan Today.

Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации протокола о присоединении Республики Армения к соглашению о введении единых форм паспорта транспортного средства (паспорта шасси транспортного средства) и паспорта самоходной машины и других видов техники и организации систем электронных паспортов от 15 августа 2014 года", - сообщила пресс-служба Акорды.

Текст закона публикуется в печати.

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