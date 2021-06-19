Казахстан ратифицировал соглашение с Азербайджаном о сотрудничестве в области миграции

НУР-СУЛТАН. 18 ИЮНЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области миграции", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

Соглашение направлено на создание правовой основы для сотрудничества двух стран в области миграции и осуществление совместных мер по противодействию незаконной миграции.

Теперь стороны смогут осуществлять обмен информацией и сведениями о выявленных нарушениях миграционного законодательства и каналах незаконной миграции, о действующих на территориях двух сторон юридических и физических лицах, причастных к организации и осуществлению незаконной миграции.

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