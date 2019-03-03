Казахстан ратифицировал соглашение с Кыргызстаном о режиме госграницы

Астана. 2 марта. Kazakhstan Today - Казахстан ратифицировал соглашение с Кыргызстаном о режиме государственной границы, передает Kazakhstan Today.

Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Кыргызской Республики о режиме казахстанско-кыргызской государственной границы". Текст закона публикуется в печати, сообщила пресс-служба Акорды.

Напомним, что главной целью Соглашения является взаимное установление правовой основы и регулирование отношений между Казахстаном и Кыргызстаном на государственной границе.

Ранее в пресс-службе сената парламента РК сообщили, что режим государственной границы включает правила, действующие на границе, и порядок содержания государственной границы, пропуска лиц, транспортных средств, грузов и иного имущества. Также соглашение затрагивает вопросы осуществления полетов над государственной границей, ведения хозяйственной и иной деятельности на госгранице, пограничных полосах, а также в пределах пограничных вод (в том числе пользования ими) и разрешение пограничных инцидентов.

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