Казахстан ратифицировал соглашение с Северным инвестиционным банком

Нур-Султан. 28 октября. Kazakhstan Today - Казахстан ратифицировал рамочное соглашение с Северным инвестиционным банком, передает Kazakhstan Today.
Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации Рамочного соглашения между Республикой Казахстан и Северным инвестиционным банком, регулирующего деятельность Северного инвестиционного банка в Республике Казахстан", сообщила пресс-служба президента РК.
Текст закона публикуется в печати.
Напомним, что соглашением устанавливаются нормы по конвертируемости валюты и переводам денежных средств, проведению тендеров по условиям Северного инвестиционного банка, а также освобождению его от налогообложения. Реализация Соглашения предоставит Казахстану возможность привлечения инвестиций в водоснабжение, транспорт, энергетику, промышленный сектор и другие сферы.
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