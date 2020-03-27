Казахстан ратифицировал Соглашение с Узбекистаном о сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией

Нур-Султан. 26 марта. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией", сообщила пресс-служба главы государства.
Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией", - говорится в сообщении.
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