Казахстан ратифицировал соглашение СНГ о сотрудничестве в борьбе с преступлениями в IT-сфере

Нур-Султан. 9 декабря. Kazakhstan Today - Казахстан ратифицировал соглашение СНГ о сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий, передает Kazakhstan Today.

Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий". Текст закона публикуется в печати, сообщила пресс-служба Акорды.

Ранее сообщалось, что Соглашение расширяет и укрепляет международные рамки борьбы с преступлениями в сфере информационных технологий , сближая национальные законодательства государств-участников в данной области. Ратификация Соглашения позволит активизировать взаимодействие государств-участников СНГ, повысить результативность проводимых совместных межведомственных профилактических, оперативно-розыскных мероприятий и специальных операций по выявлению, пресечению и раскрытию преступлений, совершаемых с использованием информационных технологий.

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