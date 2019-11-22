Сенат одобрил законопроект о допинге

Нур-Султан. 21 ноября. Kazakhstan Today - Сегодня сенат парламента РК в двух чтениях принял законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам физической культуры и спорта", передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе Министерства культуры и спорта, предусматривается ужесточение ответственности за применение, назначение и распространение запрещенных препаратов и субстанций. В частности, введение административной ответственности в отношении лиц, назначивших спортсмену допинг, которая предусматривает наказание в виде штрафа в размере 200 месячных расчетных показателей.

Вместе с тем проектом закона за использование допинга предусматривается: дисквалификация; аннулирование спортивного результата и снятие квалификационных очков или баллов спортсмену; возврат денежного поощрения; прекращение выплаты пожизненного ежемесячного материального обеспечения спортсменам и тренерам; прекращение ежемесячного денежного содержания спортсменам, тренерам и руководителям клубных команд; лишение спортивного звания; расторжение договора пользования жилищем с чемпионом и призером Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр; исключение спортсменов, тренеров из состава сборных и штатных сборных команд Республики Казахстан по видам спорта.

Проектом закона также предусмотрена выдача жилища чемпионам и призерам Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр в арендное пользование сроком на 10 лет, а также запрет на отчуждение данного жилища сроком на этот же срок, в связи с тем, что срок хранения допинг-тестов составляет 10 лет, и в случае если за данный период в пробах не будет выявлен допинг, жилье будет передано в собственность спортсмену.

При этом в случае смерти (гибели) спортсмена РК, являющегося чемпионом или призером Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, независимо от результата допинговой пробы предусмотрено безвозмездное получение жилища наследниками умершего (погибшего).

Ежегодно Национальным антидопинговым центром проводится забор 3000 биопроб. В период работы с 2013 года выявлено 307 случаев использования допинга казахстанскими спортсменами.

За 10 месяцев 2019 года выявлено 37 положительных случаев нарушения антидопинговых правил.

Кроме того, на заседании сената ратифицировано Соглашение о сотрудничестве государств – участников СНГ в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий. Законопроект представил в сенате министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев. Документ расширяет и укрепляет международные рамки борьбы с преступлениями в сфере информационных технологий, сближая национальные законодательства государств-участников в данной области.

Ратификация Соглашения позволит активизировать взаимодействие государств-участников СНГ, повысить результативность проводимых совместных межведомственных профилактических, оперативно-розыскных мероприятий и специальных операций по выявлению, пресечению и раскрытию преступлений, совершаемых с использованием информационных технологий.

Сенаторы ратифицировали Протокол о внесении изменений в Соглашение между правительствами Казахстана и Кыргызстана о пунктах пропуска через государственную границу.

Министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов пояснил, что Протоколом вносятся изменения о переводе статуса автомобильных пунктов пропуска "Сартобе" и "Аухатты" с двустороннего на многосторонний международный, а также изменение названия казахстанского пункта пропуска "Нововоскресеновка" на "Сыпатай батыр".

Ратификация Протокола позволит разгрузить пункты пропуска "Карасу" и "Кордай", а также создаст благоприятные условия для улучшения приграничного сотрудничества развития торгово-экономических отношений с Кыргызстаном.

Сенатор М. Жолдасбаев поинтересовался, как будет решаться вопрос с увеличением численности штатных единиц. Заместитель председателя КНБ - директор пограничной службы Дархан Дильманов проинформировал, что дополнительно будут установлены кабины паспортного контроля на въезд и выезд, что обеспечит соблюдение пропускного режима.

Палата также ратифицировала Протокол о регистрах выбросов и переноса загрязнителей к Конвенции о доступе к информации, участию общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды.

Законопроект представил министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев. Протокол является частью Орхусской конвенции и принят на внеочередном совещании сторон Орхусской конвенции 21 мая 2003 года. Документ является первым юридически обязательным международным документом о регистрах выбросов и переноса загрязнителей. Его принятие расширит доступ общественности к информации, а также участию общественности в мероприятиях по предупреждению и сокращению загрязнения окружающей среды.

Присоединение к Протоколу будет являться логичным продолжением укрепления сотрудничества Республики Казахстан с другими странами - членами Организаций Объединенных Наций в рамках реализации Орхусской конвенции.

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