Казахстан, Россия и Иран подписали меморандум по вопросу торговли пшеницей

Москва. 12 февраля. Kazakhstan Today - Казахстан, Россия и Иран подписали Меморандум о взаимопонимании по вопросу торговли пшеницей, передает Kazakhstan Today.

Документ заключен сегодня в Москве между министерствами сельского хозяйства трех стран.

Договоренность о подписании меморандума стала одним из результатов переговоров по Временному соглашению, ведущему к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном", - сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

В ходе церемонии член коллегии (министр) по торговле ЕЭК Вероника Никишина выразила надежду на то, что подписание меморандума между Россией, Казахстаном - ключевыми поставщиками пшеницы на мировой рынок - и Ираном станет первым шагом на пути к возрождению полноценных цепочек поставок высококачественной пшеницы из ЕАЭС на рынок Ирана и всего региона.

Нужно рассматривать это событие в контексте подготовки к вступлению в силу Временного соглашения, подписанного в мае 2018 года. Соглашение уже ратифицировали Республика Беларусь, Кыргызская Республика и Российская Федерация. Мы убеждены в перспективности взаимодействия с иранскими партнерами и готовы продолжать диалог в различных направлениях торгово-экономического сотрудничества, в связи с чем рассчитываем на скорое завершение процедур по ратификации соглашения как со стороны стран-участниц ЕАЭС, так и Ирана", - отметила Вероника Никишина.

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