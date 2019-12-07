Казахстан служит примером всему миру в связи с успешным проведением операции по возвращению детей из зон конфликтов

"Развивая успех операции "Жусан", Казахстан служит примером всему миру в решении этой сложной задачи", – пишет руководитель гуманитарной организации.
Петер Маурер отмечает необходимость укрепления взаимодействия Казахстана и МККК в вопросах репатриации и реинтеграции, воссоединения семей и психологической поддержки лиц, вернувшихся из зон конфликтов.
МККК, в рамках своего мандата и исходя из гуманитарных соображений, готов поддержать усилия Вашего правительства путем организации своих посещений лиц, задержанных в Казахстане в связи с их вовлеченностью в конфликты на Ближнем Востоке. Мы были бы рады продолжить обмен мнениями по этому вопросу. Наконец, как мы ранее предлагали, хотели бы организовать в Нур-Султане или Алматы встречу с представителями других стран региона, сталкивающихся со схожей проблемой, в целях обмена опытом по этой сложной теме", – говорится в письме.
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