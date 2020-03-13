Нур-Султан. 12 марта. Kazakhstan Today - Казахстан сокращает количество рейсов в Европу и ряд других стран в связи с коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

В целом идет ограничение рейсов. Но сейчас это не касается граждан ЕАЭС. Сегодня было принято решение по сокращению рейсов по компании "БелАвиа". У нас в неделю было 10 рейсов: по маршруту Нур-Султан - Минск было шесть, мы сокращаем до одного; Минск - Алматы с 4 до одного сокращаем", – сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев на брифинге в СЦК.

Кроме того, он сообщил о ситуации по рейсам с РФ. "У нас очень тесные связи с РФ. У нас свыше 160 рейсов - это Москва, Санкт-Петербург и другие города России... Наши и российские авиакомпании летают в областные центры... Никаких ограничений гражданам ЕАЭС нет. Эти рейсы пока выполняются", - сказал Камалиев.

По его словам, Казахстан выполняет 25 рейсов в неделю со странами ЕС, с Англией - четыре рейса в неделю. Принято решение о сокращении количества рейсов в Европу и ряд других стран.

В частности, с 16 марта сокращается количество рейсов по следующим направлениям: Нур-Султан - Франкфурт с 5 до 2 рейсов в неделю; Атырау - Франкфурт, Уральск - Франкфурт до 1 рейса в неделю; Атырау - Амстердам с 4 до 1 рейса в неделю; Нур-Султан - Лондон с 4 до 2 рейсов в неделю; рейсы компании "Скат" в Прагу с 2 до 1 в неделю; Нур-Султан - Стамбул с 13 до 6 рейсов в неделю; Алматы - Стамбул с 17 до 7 рейсов неделю; Нур-Султан - Дубаи с 10 до 5 рейсов в неделю; Алматы - Дубаи с 14 до 6 рейсов в неделю; Нур-Султан - Абу Даби с 2 до 1 рейса в неделю.

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