Lufthansa до 25 апреля приостановила полёты в Казахстан

Нур-Султан. 11 марта. Kazakhstan Today - Немецкая авиакомпания Lufthansa приостановила полёты в Казахстан с 11 марта по 24 апреля, передает Kazakhstan Today.

До сегодняшнего дня авиакомпания выполняла регулярные рейсы по маршрутам Франкфурт - Алматы - Франкфурт (4 раза в неделю) и Франкфурт - Алматы - Нур-Султан (3 раза в неделю). По предварительной информации, авиаперевозчик намерен возобновить выполнение полетов по данному маршруту с 25 апреля 2020 года", - сообщили в Комитете гражданской авиации.

По информации авиакомпании, пассажирам, имеющим авиабилеты в указанный период, возврат будет оформлен в полном объеме.

В КГА также отметили, что с 3 марта 2020 года на базе АО "Авиационная администрация Казахстана" в плановом режиме начал функционировать ситуационный центр, направленный на мониторинг ситуации по коронавирусу . В центре ведутся наблюдения по статистике зараженных людей в странах, с которыми Казахстан имеет регулярные и нерегулярные авиасообщения.

Для пассажиров в целях консультации по вопросам отмененных и ограниченных регулярных направлениях в Авиационной администрации Казахстана работает телефон горячей линии по номеру 8 (7172) 64 58 41. График работы с 09.00 до 18.00 в рабочие дни (5/2).

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