Казахстан требует от Кыргызстана не стрелять в нарушителей госграницы без явной необходимости

Астана. 29 января. Kazakhstan Today - Казахстан обсудит с Кыргызстаном ситуацию на границе, в результате которой была застрелен гражданин РК, а также применение оружие пограничниками в дальнейшем. Об этом сегодня на заседании Комитета сената по международным отношениям, обороне и безопасности сообщил заместитель председателя КНБ РК Дархан Дильманов, передает корреспондент агентства.

Дильманов проинформировал, что разбирательство инцидента на границе проведено с казахстанскими пограничниками, а также ситуацию обсудили представители военной прокуратуры и МВД Казахстана и Кыргызстана.

"По данной ситуации: все трое (нарушителей госграницы) являются гражданами Казахстана. Из них двое ранее привлекались к уголовной ответственности за нарушение госграницы. Двое были осуждены условно на 6 месяцев, в том числе тот, кто погиб", - сказал зампред КНБ, уточнив, что двое нарушителей в настоящее время задержаны.

По словам выступающего, границу нарушителям удалось перейти на горном участке, где пока не установлен забор, который тянется по равнине вдоль границы. Таким путем казахстанцы воспользовались, чтобы попасть на территорию соседнего государства с целью скотокрадства.

Казахстанские госорганы выясняют, была ли у кыргызстанских пограничников необходимость стрелять в нарушителей.

"Мы думаем, что со стороны нарушителя госграницы были действия, которые, будем так говорить, угрожали жизни пограничников. По их словам, наш гражданин напал с ножом на офицера и солдата срочной службы, после чего они применили огнестрельное оружие", - рассказал Дильманов.

Он также заявил, что по данному факту Казахстан заявил пограничному ведомству Кыргызстана, что "применение оружия является исключительной мерой". "Мы требуем, чтобы впредь не было такого применения оружия. Надеемся, что они примут соответствующие меры", - сказал зампред КНБ.

По его словам, в ближайшее время планируется встреча с руководством пограничного ведомства Кыргызстана, на которой обсудят применение оружия на границе. "Это будет одним из главных вопросов. Мы надеемся, что нас поймут. Это не та ситуация, которая явно требует применения оружия", - заключил он.

Напомним, 23 января 2019 года напротив участка пограничной заставы "Жасоркен" Таразского пограничного отряда пограничным нарядом Кыргызской Республики осуществлена попытка задержания трех нарушителей границы, пытавшихся осуществить перегон 10 лошадей из Кыргызстана в Казахстан. При задержании нарушители оказали сопротивление с применением холодного оружия. В данной обстановке кыргызскими пограничниками было применено оружие. В результате один из нарушителей получил огнестрельное ранение и позже скончался при транспортировке в больницу поселка Талас. Оставшиеся двое неизвестных с лошадьми скрылись на территории Республики Казахстан.

По данным КНБ РК, скончавшийся нарушитель границы ранее был осужден по статье 392 УК РК (Умышленное незаконное пересечение Государственной границы РК).

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства