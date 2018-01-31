Астана. 31 января. Kazakhstan Today - Казахстан улучшил показатели по авиационной безопасности ИКАО, превысив среднемировой уровень, передает Kazakhstan Today.

"Казахстан успешно прошёл Аудит по авиационной безопасности Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и подтвердил высокий уровень соответствия международным стандартам. Уровень соответствия Комитета гражданской авиации МИР РК требованиям ИКАО официально составил 83%, что на 21% лучше показателя аудита 2009 года, который составлял 62%", - сообщили в Комитете гражданской авиации.

Как отметили в КГА, улучшенный показатель Казахстана превышает на 11% среднемировой уровень в 72%.

Аудит ИКАО - один из важнейших объективных инструментов оценки системы безопасности гражданской авиации государства. В случае выявления существенных замечаний и низкой оценки по результатам аудита ИКАО возможны серьезные негативные последствия в виде ограничения на полеты другими странами. Аудит по авиационной безопасности представляет собой комплексную проверку системы безопасности аэропортов - экспертная оценка проводилась по 480 ключевым вопросам в ноябре 2017 года. Предыдущий аудит 2009 года состоял из 299 вопросов, что наглядно демонстрирует ужесточение требований ИКАО, проинформировали в ведомстве.

Также в КГА проинформировали, что по итогам аудита 2017 года Казахстан вошёл в группу стран, занимающих лидирующее положение в мире по уровню авиационной безопасности.

Просмотров: 4205