Казахстан усилит ограничительные меры на госгранице

Нур-Султан. 3 ноября. Kazakhstan Today - 2 ноября под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина проведено селекторное заседание Межведомственной комиссии (МВК) по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК, сообщает пресс-служба премьер-министра, передает Kazakhstan Today.

По состоянию на 2 ноября наблюдается рост заболеваемости в большинстве регионов РК. С 5 по 18 октября в стране выявлено 1272 заболевших, с 19 октября по 1 ноября - 3352 человек. За сутки заболели 442 человека. Темп прироста составляет 0,4%, показатель репродуктивности - 1,4. Инфекционные койки загружены на 22%, реанимационные - на 18%.

Наибольший рост заболеваемости за месяц отмечается в Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Павлодарской областях.

Глава правительства поручил повысить эффективность деятельности мониторинговых групп по контролю за соблюдением субъектами бизнеса и населением ограничительных мер и карантинного режима.

Премьер-министр отметил, что все регионы выполнили поставленную задачу по доведению стабфондов до нормативов Минздрава.

Глава правительства поручил продолжить комплектование поликлиник, стационаров, служб скорой помощи необходимым оборудованием.

Министерствам цифровизации и здравоохранения дано поручение ускорить разработку и внедрение программ по отслеживанию контактных лиц, больных, мониторингу соблюдения санитарных требований, Министерству индустрии - ускорить поставку рентген-аппаратов, автомашин скорой помощи в регионы, акиматам - ускорить их принятие.

МВК приняла ряд решений:

I Внесение изменений в порядок пересечения государственной границы для: иностранцев, имеющих вид на жительство на территории РК, членов их семей; иностранцев, являющихся членами семей граждан РК. Указанная категория лиц может пересекать Госграницу РК не более 1 раза в 90 суток (ранее было 30 суток).

II По безвизовому режиму: продлить до 1 мая 2021 года приостановление безвизового режима для граждан 57 стран; продлить до 1 января 2021 года приостановление 72-часового безвизового пребывания на территории РК транзитных пассажиров из КНР и Индии.

III По авиарейсам с Турцией: сократить с 9 ноября количество международных авиарейсов с Турцией с 33 до 20 в неделю.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства