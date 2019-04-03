Казахстан устанавливает пункты ветеринарного и фитосанитарного контроля вблизи границ с государствами-членами ЕАЭС

Нур-Султан. 2 апреля. Kazakhstan Today - Казахстан устанавливает 32 пункта ветеринарного и фитосанитарного контроля вблизи границ с государствами-членами ЕАЭС, сообщил министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров в ходе заседания правительства, передает Kazakhstan Today.

Министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров доложил, что в прошлом году Международное эпизоотическое бюро (МЭБ) по итогам миссии независимых зарубежных экспертов высоко оценило результаты модернизации ветеринарной службы Казахстана в 2011-2017 годы. Из 47 оцененных позиций по 14 - Казахстан улучшил свою позицию, по 30 - сохранил высокие оценки, по 3 - даны рекомендации по улучшению, сообщается на официальном портале премьер-министра.

По словам министра, в соответствии с рекомендациями МЭБ пересмотрена стратегия борьбы с бруцеллезом, внесены изменения в стратегию борьбы с высокопатогенным птичьим гриппом. По сибирской язве проводится ежегодная профилактическая вакцинация восприимчивых животных со 100% охватом.

Казахстаном получено положительное заключение международных экспертов по борьбе с нодулярным дерматитом. В феврале Главное таможенное управление Китая признало благополучие РК по нодулярному дерматиту, сняты ограничения по ящуру, согласованы ветеринарные требования на мясо МРС и КРС, проведена инспекция мясокомбинатов, 5 предприятий по переработке баранины включены в Реестр и ожидается включение 4 предприятий по переработке говядины, что в свою очередь открыло доступ казахстанской мясной продукции на рынок Китая", - отметил С. Омаров.

Вместе с тем, в МЭБ переподтверждены статусы благополучия Казахстана по ящуру по зоне без вакцинации (9 областей РК) и 5 зонам с вакцинацией. С Ираном согласованы ветеринарные требования к экспорту из Казахстана говядины, субпродуктов МРС, пищевому яйцу, скота на убой из РК. С Королевством Саудовская Аравия согласован ветеринарный сертификат на экспорт казахстанского крупного рогатого и мелкого рогатого скота для убоя и разведения. Осуществляется экспорт говядины и баранины в Бахрейн.

В настоящее время согласовываются с Китаем ветеринарные требования по свинине, с Оманом - ветсертификаты на говядину и баранину, живой КРС.

Кроме того, в начале текущего года Казахстан получил статус исторически благополучной страны по африканской чуме свиней. Продолжается работа с МЭБ по обучению ветеринарных специалистов во Франции. На законодательной основе предусматриваются создание единой системы ветеринарного контроля и надзора, создание вертикали ветслужбы в местных исполнительных органах, создание мобильных постов для контроля перемещения животных и продукции, финансирование инспекций казахстанских предприятий для включения в Реестр третьих стран за счет бюджета.

В результате мероприятий против особо опасных вредных организмов и карантинных объектов ареал распространения саранчовых снизился в два раза: с 1,9 млн га в 2018 году до прогнозируемых 950,4 тыс. га в текущем году.

Пестициды, услуги по их хранению, транспортировке и применению уже закуплены. Во второй декаде апреля планируется начало проведения химических обработок против саранчовых вредителей в южных регионах", - сообщил министр сельского хозяйства.

Казахстан с текущего месяца устанавливает 32 пункта ветеринарного и фитосанитарного контроля вблизи границ с государствами-членами ЕАЭС.

"Усиление контроля на границе поможет сохранить ранее достигнутые успехи в вопросах признания страны благополучной по особо опасным болезням и получить признание благополучия по КЧС (классическая чума свиней) и гриппу птиц, что в свою очередь позволит расширить географию экспорта и нарастить объемы экспорта казахстанской продукции", - резюмировал С. Омаров.

Заместитель премьер-министра Ж. Касымбек отметил, что в последние годы наблюдается тенденция к снижению площади распространения чрезвычайно опасных карантинных организмов. К примеру, если сравнивать 2018 год с 2017 годом, снижение произошло на 112 гектарах. В текущем году планируется сократить эти площади еще на 7%. Принимаемые меры позволят повысить количество посевных площадей и производительность на местном уровне.

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