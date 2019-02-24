Нью-Йорк. 14 февраля. Kazakhstan Today - Казахстан установил дипломатические отношения с Танзанией, передает Kazakhstan Today.

Постоянные представители Казахстана и Объединенной Республики Танзания при ООН Кайрат Умаров и Модаст Джонатан Меро подписали в Нью-Йорке совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между двумя странами. Подписанный документ создает основу для развития двусторонних отношений, сообщили в пресс-службе МИД Казахстана.

В ходе церемонии постпреды Казахстана и Танзании выразили заинтересованность в налаживании сотрудничества в различных секторах экономики и предметном обсуждении перспектив двустороннего партнерства.

В рамках многостороннего сотрудничества собеседники отметили схожесть позиций по многим вопросам повестки дня ООН, в том числе в сфере борьбы с терроризмом, реформы Организации и реализации целей устойчивого развития. Достигнута договоренность наращивать сотрудничество по этими другим направлениям и оказывать взаимную поддержку на площадках международных структур", - отметили в пресс-службе.

Танзания - крупнейшее государство в Восточной Африке с населением около 55 млн человек. По официальным данным, рост ВВП страны в 2017 году составил 7,1%. Более четверти ВВП составляет сельское хозяйство, которое дает 85% экспорта продукции.

В последние годы при содействии международных финансовых структур Танзания активно развивает инфраструктурные проекты, осваивает природные ресурсы - золото, железо, алмазы, танзанит и др.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства