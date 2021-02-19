Нур-Султан. 18 февраля. Kazakhstan Today - Казахстан увеличил количество рейсов в ОАЭ и Турцию, передает Kazakhstan Today.

В соответствии с решением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан от 15 февраля 2021 года авиакомпании "SCAT" разрешено выполнение 8 рейсов в неделю в город Рас-эль-Хайм (ОАЭ) из городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Актау, Атырау, Актобе, Уральск, Караганда со 100%-ным обеспечением пассажиров отрицательным ПЦР-тестом на COVID-19", - сообщили в комитете гражданской авиации.

Кроме этого, согласно вышеуказанному решению турецким авиаперевозчикам разрешено выполнение двух дополнительных рейсов между городами Алматы и Анталья.

Отмечаем, что рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайтах авиакомпаний.

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