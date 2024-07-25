Казахстан ужесточает правила сбора и переработки металлолома

За первые 5 месяцев 2024 года производство металлургической продукции в Казахстане выросло на 54,2%

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Астана. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Регулирование сбора и переработки лома металлов ужесточают в Казахстане, - Регулирование сбора и переработки лома металлов ужесточают в Казахстане, сообщает пресс-служба правительства.





В первом полугодии 2024 года произошли значительные изменения в сфере черной металлургии Казахстана. В рамках стратегии перехода к разрешительному порядку для деятельности по сбору, заготовке и переработке лома черных металлов, был принят и введен в действие ряд новых законодательных и нормативных актов. Правительство РК определило органы, ответственные за выдачу разрешений второй категории, и утвердило процедуры и критерии оценки рисков для предприятий, занимающихся этим видом деятельности", - говорится в отчете правительства по итогам полугодия.





Особое внимание уделено вопросам экспортного контроля. Для укрепления внутреннего рынка и обеспечения сырьевых потребностей местных металлургических предприятий был введен запрет на вывоз лома черных и отходов цветных металлов, напомнили в кабмине.





В результате за первые 5 месяцев 2024 года производство металлургической продукции в Казахстане выросло на 54,2%.





Рост обусловлен увеличением выпуска ферросплавов, необработанного алюминия, необработанного свинца и рафинированной меди", - отмечается в информации.





Казахстан является крупным экспортером черных и цветных металлов. Доходы от экспорта способствуют улучшению торгового баланса страны и росту валютных резервов. За первые 4 месяца 2024 года экспорт металлургической отрасли увеличился на 8,3% и достиг $4,7 миллиарда.





Также выросло количество предприятий, работающих в металлургической промышленности, что привело к усилению конкуренции. По данным Бюро национальной статистики, в настоящее время в стране действуют 442 металлургические компании, из которых 26 являются крупными. Общее число работников в этой отрасли составляет около 85,6 тысячи человек.



