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Казахстан впервые избран в Комитет нематериального культурного наследия ЮНЕСКО07.06.2018
Государство  14:13

Париж. 7 июня. Kazakhstan Today - Казахстан впервые избран в Комитет нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, передает Kazakhstan Today.

"Казахстанские специалисты в течение четырех лет будут принимать участие в работе Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия. Выборы в данный престижный орган ЮНЕСКО состоялись в рамках 7-й сессии Генеральной ассамблеи государств-сторон Конвенции об охране нематериального культурного наследия (НКН), которая прошла в Париже 4-6 июня 2018 года", - сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РК.

По информации ведомства, за кандидатуру Казахстана проголосовали 98 государств из 156 принявших участие в сессии. Многие делегаты особо отметили профессионализм экспертов Национальной комиссии Казахстана по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО, работающих над популяризацией богатых традиций и культуры казахского народа, а также высокий международный авторитет нашего государства.

По итогам голосования Постоянное представительство Казахстана при ЮНЕСКО поблагодарило участников Генассамблеи за большое доверие. Было подчеркнуто, что работа по продвижению в современном мире культурного наследия нашей страны является важной частью стратегии президента Нурсултана Назарбаева "Рухани жангыру". В то же время работа казахстанских специалистов в Комитете по охране НКН позволит ещё более укрепить наш экспертный потенциал в данной сфере и внести свой содержательный вклад в совершенствование теории и практики сохранения культурного наследия по всей планете.
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