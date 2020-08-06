Система Orphus

Казахстан ввел ограничения на границе с РФ из-за птичьего гриппа

05.08.2020, 09:30 11530
Казахстан ввел ограничения на границе с РФ из-за птичьего гриппа
Нур-Султан. 5 августа. Kazakhstan Today - В Министерстве сельского хозяйства Республики Казахстан сообщили, что на казахстанско-российской границе введены ограничения из-за обнаружения штамма опасного вируса H5N8, передает Kazakhstan Today.
 
3-4 августа текущего года Челябинское управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору распространило сообщение о выявленном в регионе генетическом материале вируса гриппа птиц. Во всех пробах, отобранных у трупов птиц, был обнаружен вирус гриппа подтипа H5N8.
 
К гриппу восприимчивы все виды птиц. Это высококонтагиозное, остро протекающее вирусное заболевание, поражающее сельскохозяйственных, синантропных и диких птиц. Грипп птиц способен вызывать массовый охват поголовья.
 

В этой связи, на основании диагноза, поставленного и подтвержденного Увельской межрайонной ветеринарной лабораторией, Челябинской испытательной лабораторией и Федеральным центром охраны здоровья животных во Владимире, в целях сохранения эпизоотического благополучия на территории Республики Казахстан, Комитет ветконтроля и надзора МСХ РК с 4 августа 2020 года ввел временные ограничения на ввоз и транзит из Челябинской области живой птицы, инкубационного яйца, пуха и пера, мяса птицы и всех видов птицеводческой продукции, не прошедших тепловую обработку, кормов и кормовых добавок для птиц (за исключением кормовых добавок химического и микробиологического синтеза), охотничьих трофеев, не прошедших таксидермическую обработку (пернатая дичь), а также бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки птиц", - сообщает пресс-служба Минсельхоза РК.

 
Эпизоотическая ситуация в приграничных областях взята на особый контроль ветеринарными службами регионов.
 

В зоне особого риска - северо-западные регионы Казахстана", - отмечают в ведомстве.

 
Хотя подтип H5N8 считается наименее патогенным для людей, однако, по сведениям ученых, он быстро мутирует и может стать смертельно опасным, особенно, если человек болен другим видом гриппа.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая