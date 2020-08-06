Казахстан ввел ограничения на границе с РФ из-за птичьего гриппа

Нур-Султан. 5 августа. Kazakhstan Today - В Министерстве сельского хозяйства Республики Казахстан сообщили, что на казахстанско-российской границе введены ограничения из-за обнаружения штамма опасного вируса H5N8, передает Kazakhstan Today.

3-4 августа текущего года Челябинское управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору распространило сообщение о выявленном в регионе генетическом материале вируса гриппа птиц. Во всех пробах, отобранных у трупов птиц, был обнаружен вирус гриппа подтипа H5N8.

К гриппу восприимчивы все виды птиц. Это высококонтагиозное, остро протекающее вирусное заболевание, поражающее сельскохозяйственных, синантропных и диких птиц. Грипп птиц способен вызывать массовый охват поголовья.

В этой связи, на основании диагноза, поставленного и подтвержденного Увельской межрайонной ветеринарной лабораторией, Челябинской испытательной лабораторией и Федеральным центром охраны здоровья животных во Владимире, в целях сохранения эпизоотического благополучия на территории Республики Казахстан, Комитет ветконтроля и надзора МСХ РК с 4 августа 2020 года ввел временные ограничения на ввоз и транзит из Челябинской области живой птицы, инкубационного яйца, пуха и пера, мяса птицы и всех видов птицеводческой продукции, не прошедших тепловую обработку, кормов и кормовых добавок для птиц (за исключением кормовых добавок химического и микробиологического синтеза), охотничьих трофеев, не прошедших таксидермическую обработку (пернатая дичь), а также бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки птиц", - сообщает пресс-служба Минсельхоза РК.

Эпизоотическая ситуация в приграничных областях взята на особый контроль ветеринарными службами регионов.

В зоне особого риска - северо-западные регионы Казахстана", - отмечают в ведомстве.

Хотя подтип H5N8 считается наименее патогенным для людей, однако, по сведениям ученых, он быстро мутирует и может стать смертельно опасным, особенно, если человек болен другим видом гриппа.

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