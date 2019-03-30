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Казахстан вводит запрет на вывоз дизтоплива

29.03.2019, 12:31 8803
Нур-Султан. 29 марта. Kazakhstan Today - Принят совместный приказ министра энергетики Республики Казахстан от 15 марта 2019 года №90, первого заместителя премьер-министра Республики Казахстан - министра финансов Республики Казахстан от 19 марта 2019 года №259 и председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан от 20 марта 2019 года №16 ке "О некоторых вопросах транспортировки дизельного топлива", передает Kazakhstan Today.
 
"Ввести сроком на шесть месяцев запрет на вывоз автомобильным транспортным средством с территории Республики Казахстан дизельного топлива (код ТН ВЭД ЕАС 2710 19 421 0 - 2710 19 425 0)", - говорится в документе.
 
Комитету государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан при взаимодействии с Пограничной службой Комитета национальной безопасности Республики Казахстан в пределах своей компетенции поручено принять необходимые меры по обеспечению исполнения пункта 1 настоящего совместного приказа в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.
 
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования.


 

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