Казахстан выдвинул свою кандидатуру в качестве члена Совета ООН по правам человека

Нур-Султан. 22 февраля. Kazakhstan Today -Заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди принял участие в онлайн-заседании сегмента высокого уровня 46 сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН), проходящей в Женеве, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба МИД РК, в мероприятии участвовали верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, главы правительств и министры из более 150 стран, а также представители международных организаций.

В своем выступлении Мухтар Тлеуберди подчеркнул, что в год 30-летия независимости одним из ключевых приоритетов развития страны остается курс Первого Президента - Елбасы Нурсултана Назарбаева, направленный на соблюдение национальных и международных стандартов в области прав человека.

Глава внешнеполитического ведомства проинформировал участников об успешном опыте реализации пакета политических реформ, инициированных президентом Касым-Жомартом Токаевым в части защиты прав человека, построения демократического общества и внедрения концепции "слышащего государства". Среди актуальных достижений, в частности, отмечалось принятие нового закона о мирных собраниях, декриминализация клеветы, гуманизация отдельных статей уголовного кодекса, внедрение 30% избирательной квоты для женщин и молодежи, а также присоединение Казахстана ко Второму факультативному протоколу об отмене смертной казни.

Тлеуберди подтвердил приверженность Казахстана вносить посильный вклад в коллективные глобальные усилия по укреплению мира, согласия и обеспечению фундаментальных прав человека. В этой связи он озвучил заявку нашей страны на членство в СПЧ ООН на период 2022-2024 годы и выразил надежду на ее поддержку международным сообществом.

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