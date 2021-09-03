Казахстан закупит два транспортных самолета большой грузоподъемности А400М для нужд Министерства обороны

НУР-СУЛТАН. 2 СЕНТЯБРЯ - Церемонией подписания контракта на закуп двух самолетов А400М для нужд Министерства обороны Казахстана завершились переговоры министра индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбута Атамкулова с вице-президентом концерна "AIRBUS" Альберто Гутьерресом, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Военно-транспортный самолет большой грузоподъемности Airbus А400М способен выполнять воздушные перевозки в рамках военных, гражданских гуманитарных миссий, эффективен для организации быстрого реагирования в чрезвычайных ситуациях. Контракт на поставку Airbus А400М включает пакет услуг по обучению персонала и организации технической поддержки. Поставка первого воздушного судна запланирована на 2024 год. Казахстан становится девятым эксплуатантом данного типа самолета в мире, наряду с Германией, Францией, Великобританией, Испанией, Турцией, Бельгией, Малайзией и Люксембургом", - сообщили в МИИР РК.

Участники встречи обсудили также ход подготовки к созданию Центра обслуживания и ремонта военных и гражданских воздушных судов семейства "AIRBUS" на базе ТОО "Казахстанская авиационная индустрия". По итогам переговоров заключен Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.

Сотрудничество с AIRBUS и создание в Казахстане сертифицированного Центра обслуживания и ремонта военных и гражданских воздушных судов, производимых концерном, является масштабным и взаимовыгодным проектом с долгосрочными перспективами. Центр сможет охватить сервисом весь Центрально-Азиатский регион," - отметил Бейбут Атамкулов.

В сентябре текущего года ожидается прибытие специалистов "AIRBUS D&S" для проведения технического аудита возможностей ТОО "Казахстанская авиационная индустрия".

A400M - самый универсальный из доступных на сегодняшний день авиалайнеров, отвечающий самым разнообразным потребностям ВВС мира и других организаций в XXI веке. Он может выполнять три очень разных типа задач: тактические и стратегические задачи непосредственно к месту события, а также служить "танкером". Оснащенный четырьмя уникальными турбовинтовыми силовыми установками Europrop International (EPI) TP400, работающими в противоположных направлениях, A400M предлагает широкий диапазон полета как по скорости, так и по высоте. Это идеальный авиалайнер, отвечающий разнообразным требованиям стран по всему миру с точки зрения военных и гуманитарных миссий на благо общества.

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