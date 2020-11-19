Казахстан занял 73-е место в рейтинге стран-антилидеров по отмыванию денег и финансированию терроризма

Нур-Султан. 18 ноября. Kazakhstan Today - Казахстан занял 73-е место из 141 в рейтинге стран-антилидеров по отмыванию денег и финансированию терроризма, передает Kazakhstan Today.

Это значительно более благоприятный показатель, чем годом ранее (28-е место), сообщает портал Finprom

Объём выдачи наличных средств на территории РК с использованием казахстанских и иностранных платёжных карточек за январь - сентябрь 2020 года составил 12 трлн тенге - всего на 2,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это самый низкий показатель годового роста за всё время. Доля обналичивания средств от совокупного оборота по платёжным картам за год сократилась с 58,4% до 34,9%, при этом до 2017 года она изменилась в пределах от 87,3% до 90,3%, говорится в сообщении.

Отмечается, что более 11 трлн тенге обналиченных с платёжных карт средств приходится на банкоматы (+ 11,5%), в то время как на POS-терминалы - менее 1 трлн тенге (-47,9%).

Среди 17 регионов РК сокращение объёма обналиченных с платёжных карт средств было заключено лишь в двух городах (на 23,9%, до 2,4 трлн тенге, что составляет пятую часть от РК) и в Атырауской области (на 5,1%, до 523,2 млрд тенге).

По объёму обналиченных средств лидирует Алматы, следом идут Туркестанская область с городом Шымкентом (1,4 трлн тенге, плюс 26% за год) и столица (1,3 трлн тенге, плюс 1,2%).

На потерю интереса населения к использованию наличных средств указывает также сокращение количества автоматов с функцией выдачи денег, которое продолжается третий год подряд, отмечают эксперты.

За последний год число устройств без функции cash-in сократилось на 5,4%, до 6,8 тыс. к концу сентября. При этом количество банкоматов с функцией приёма наличных денег и в целом более широким спектром функций напротив, увеличилось на 29,2% и достигло 5,8 тыс. штук", - сказано в сообщении.

В Казахстане от обналичивания средств постепенно отходят не только физлица, но и юридические компании. По информации комитета по финансовому мониторингу МФ РК, сразу на 39% удалось снизить уровень обналиченных средств в результате эффективной и слаженной работы всех государственных, правоохранительных и специальных государственных органов мониторинга, задействованных в сфере противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма (ОД /ФТ).

Более того, согласно индексу противодействия отмыванию денег Базельского института государственного управления (Basel AML Index) , в 2020 году Казахстан занял в рейтинге 73-е место из 141, улучшив показатель на 45 пунктов (в 2019 году - 28-е место). Страны при расчёте индекса ранжируются от самого высокого (1-е место) до самого низкого (141-е место) уровня риска ОД/ФТ, то есть чем больше показатель, тем меньше риски.

Казахстан в текущем году оставил позади такие страны, как Украина (67-е место), Азербайджан (66-е), Россия (52-е), Узбекистан (43-е), Таджикистан (32-е) и Кыргызстан (27-е место). Лучшие в рейтинге - Эстония (141-е место), Андорра (140-е) и Финляндия (139-е), худшие - Мьянма (3-е место), Гаити (2-е место) и Афганистан (1-е место - абсолютный антилидер).

Оценка рисков основана на данных из общедоступных источников - Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), Transparency International, 16 показателей в пяти областях: качество системы противодействия ОД/ФТ; взяточничество и коррупция; финансовая прозрачность и стандарты; общественная прозрачность и подотчётность; правовые и политические риски.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства