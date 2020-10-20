Казахстан занял сотое место в мировом рейтинге по количеству заключенных

Нур-Султан. 19 октября. Kazakhstan Today - В мировом рейтинге по количеству заключенных Казахстан занимает сотое место, передает Kazakhstan Today.

За последние девять лет численность осужденных в колониях Казахстана снизилась почти в два раза, сообщил председатель Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК Жанат Ешмагамбетов.

На сегодня нами проводится целенаправленная работа по модернизации пенитенциарной системы. Отмечу, что в нынешнем послании главы государства перед нами поставлен ряд конкретных задач в данном направлении. В рамках их исполнения в настоящее время в УИС прорабатывается вопрос внедрения системы сплошного видеомониторинга. Это обеспечит своевременный контроль за обстановкой в колониях в режиме реального времени и предотвратит возможные правонарушения как со стороны отбывающих наказание, так и сотрудников", - подчеркнул Жанат Ешмагамбетов.

Кроме того, в рамках реализации программных документов по развитию УИС ведется работа по улучшению правового положения и условий содержания, цифровизации и прозрачности системы.

Так, лица, находящиеся в местах лишения свободы, имеют возможность подачи обращений в электронном формате. Наряду с этим, теперь отбывающие наказание и их родные могут заказывать продукты питания, одежду, книги и другие незапрещенные товары через "электронные магазины", которые также устанавливаются в колониях.

Важно отметить, что по поручению министра внутренних дел увеличено количество переговоров посредством видеозвонков с родственниками и вес посылок - с 14 до 20 килограммов. Более того, в колониях сейчас успешно практикуются видеозвонки осужденных с родными. В период локдауна число таких видеосвиданий превысило 33 тысячи", - добавил председатель КУИС.

По его словам, Казахстан находится на сотом месте в мировом рейтинге по количеству заключенных, тогда как 18 лет назад страна входила в тройку лидеров после США и России. Сегодня в пенитенциарной системе страны 82 учреждения, где содержатся чуть более 30 тысяч осуждённых и следственно-арестованных. Ранее количество лиц, лишенных свободы, достигало 57 тысяч.

Немаловажным аспектом в исправлении заключенных Жанат Ешмагамбетов считает обеспечение их трудом. Так, по его сведениям, из 14 тысяч трудоспособных осужденных на оплачиваемой работе трудоустроено более 11 тысяч человек.

Помимо РГП "Енбек", которое традиционно занимается трудоустройством, мы привлекли более 230 работодателей - объектов МСБ. На их производствах трудоустроено порядка 4 тысяч осужденных. Они задействованы в производстве строительных материалов, металлоконструкций, изделий из дерева и пластика, занимаются переработкой овощей, мясной и рыбной продукции и изготовлением хлебобулочных изделий. После освобождения таким лицам легче ресоциализироваться", - отметил он.

В направлении их ресоциализации в исправительных учреждениях также функционируют 50 общеобразовательных школ, в которых ежегодно обучаются более 2 тыс. осужденных, а на базе 44 профессиональных колледжей проходят обучение порядка 2,8 тыс. человек.

Глава КУИС также рассказал о сотрудничестве с общественно-наблюдательными комиссиями (ОНК) и независимым национальным превентивным механизмом (НПМ). В их состав входят независимые люди из числа представителей НПО, соцработников, юристов, врачей, правозащитников. Так, члены данных комиссий уже порядка 500 раз посетили учреждения УИС в целях мониторинга условий содержания и проведения разъяснительной работы.

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