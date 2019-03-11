Казахстанцам напомнили о недопустимости дарения подарков налоговикам

Алматы. 11 декабря. Kazakhstan Today - В преддверие праздников казахстанцам напомнили о запрете на преподнесение подарков госслужащим в целом и, в частности, налоговикам, передает Kazakhstan Today.





Законом "О государственной службе Республики Казахстан" установлен запрет на дарение любых подарков госслужащим вне зависимости от причины их дарения (праздничные даты, дни рождения), а также вне зависимости от вида, количества, стоимости и иных характеристик подарка (конфеты, сувениры), сообщили в Департаменте государственных доходов по Алматы.





За предоставление незаконного материального вознаграждения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 200 МРП на физических лиц и 700 МРП на юридических лиц.





Кроме этого, ведомство на постоянной основе проводит мероприятия по пресечению подобных действий. За истекший период 2018 года служба собственной безопасности ДГД по Алматы выявила пять подобных фактов.





В связи с тем что в предстоящее время намечается празднование государственных праздников и Нового года, ДГД по Алматы просит налогоплательщиков ограничиться от поздравлений должностных лиц органов государственных доходов какими-либо подарками, при этом допуск лиц в органы государственных доходов будет осуществляться после проведения осмотра (пакетов, коробок) на предмет наличия подобных предметов", - предупредили в ДГД.





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