Казахстанцы смогут получать больничные листы через egov.kz

Астана. 29 января. Kazakhstan Today - Уже вскоре казахстанцы смогут получать больничные листы через портал электронного правительства, передает корреспондент агентства.
"К концу первого квартала через портал электронного правительства будет налажена выдача листов временной нетрудоспособности и справок о нахождении на учете в противотуберкулезных, психоневрологических, наркологических организациях", - сообщил на правительственном часе в мажилисе министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.
Он добавил, что в феврале будет внедрен сервис SMS-уведомлений о полученных медицинских услугах и отзывах о них. Это позволит оценивать качество услуг и получение бесплатных лекарств.
Кроме этого, летом текущего года, по словам министра, начнется внедрение интеграционной платформы, в том числе электронного паспорта здоровья и личного кабинета пациента.
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