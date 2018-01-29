Казахстанцы смогут получать больничные листы через egov.kz

Астана. 29 января. Kazakhstan Today - Уже вскоре казахстанцы смогут получать больничные листы через портал электронного правительства, передает корреспондент агентства.

"К концу первого квартала через портал электронного правительства будет налажена выдача листов временной нетрудоспособности и справок о нахождении на учете в противотуберкулезных, психоневрологических, наркологических организациях", - сообщил на правительственном часе в мажилисе министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.

Он добавил, что в феврале будет внедрен сервис SMS-уведомлений о полученных медицинских услугах и отзывах о них. Это позволит оценивать качество услуг и получение бесплатных лекарств.

Кроме этого, летом текущего года, по словам министра, начнется внедрение интеграционной платформы, в том числе электронного паспорта здоровья и личного кабинета пациента.

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