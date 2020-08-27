Казахстан закупит у России вакцину от КВИ для бесплатной и добровольной иммунизации

Нур-Султан. 26 августа. Kazakhstan Today - Делегация правительства Республики Казахстан посетила Российскую Федерацию с рабочим визитом, передает Kazakhstan Today.

Делегацию возглавил заместитель премьер-министра Роман Скляр, сообщается на официальном сайте главы казахстанского правительства. На встречах с представителями российского правительства обсуждались актуальные вопросы промышленной кооперации, приобретения и применения вакцины от COVID-19 для бесплатной и добровольной иммунизации населения при условии проведения всех клинических испытаний.

Роман Скляр провел обсуждение по вопросам промышленной кооперации и сотрудничества в сфере фарминдустрии с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым. Стороны отметили, что расширение торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Россией полностью отвечает характеру стратегического партнерства обеих государств. В ходе встречи обсуждены этапы реализации совместных проектов с крупными производственными компаниями: ПАО "КАМАЗ", АО "Петербургский тракторный завод", АО "МХК "Еврохим", ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" и группой "ГАЗ".

Подписано соглашение о взаимопонимании между Российским фондом прямых инвестиций и "СК-Фармация" о выделении гарантированного объема вакцины "Спутник V" после прохождения всех стадий испытаний. Необходимый объем для Казахстана готов произвести Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. При этом иммунизация для казахстанцев, входящих в группы риска, будет проводиться на бесплатной и добровольной основе и возможна только после прохождения вакциной всех стадий клинических испытаний.

В рамках визита также прошли переговоры министра здравоохранения РК Алексея Цоя и министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, в ходе которых обсуждены вопросы взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, по результатам подписан протокол о дальнейшем сотрудничестве между ведомствами.

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