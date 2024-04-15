Казахстанские авиакомпании пересматривают расписания рейсов из-за конфликта на Ближнем Востоке

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Астана. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В связи со сложной политической обстановкой в Иране, Ираке, Иордании, Ливане, Израиле, Египте и Сирии Авиационной администрацией Казахстана проведена оценка степени угрозы текущей ситуации, по итогам которой казахстанским авиакомпаниям не рекомендовано использование воздушного пространства этих стран, сообщает КГА.





В настоящее время казахстанские авиакомпании пересматривают расписания рейсов в целях их выполнения в обход воздушного пространства этих стран.





Авиакомпании внимательно следят за текущей ситуацией и в случае необходимости будут вносить изменения в свои расписания.





Рейсы КС-205 по маршруту Астана - Дубай и КС-897 по маршруту Алматы - Дубай авиакомпании "Эйр Астана" запланированы к вылету 14 апреля в 15.00 по времени Астаны.





Рейсы QR-389/390 QR-391/392 по маршруту Доха - Алматы - Доха авиакомпании Qatar Airways, которые планировались к выполнению 13 и 14 апреля, в настоящее время задержаны на неопределенное время. В настоящее время авиакомпанией рассматривается вопрос изменения маршрута выполнения рейсов.





Ранее сообщалось , что в связи с нестабильной геополитической обстановкой по маршруту полетов задерживаются рейсы КС 205/206 Астана - Дубай - Астана и KC897/898 Алматы - Дубай - Алматы.



