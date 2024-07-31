Казахстанские банки будут проводить аудит инфобезопасности не реже одного раза в год

Рассказать друзьям

Астана. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - На - На сайте "Открытые НПА" опубликован проект приказа, в соответствии с которым в правила осуществления мер по безопасности личных данных вносятся поправки. Аудит инфобезопасности должен будет проводиться не реже раза в год. Проект приказа доступен для публичного обсуждения до 13 августа.





В правила вносится пункт, по которому собственник и (или) оператор при обработке персональных данных ограниченного доступа проводит аудит информационной безопасности не реже одного раз в год.





Также в проекте приказа есть еще одно дополнение - условие обеспечения хранения персональных данных, содержащихся в электронных информационных ресурсах, в электронной базе, находящейся в серверном помещении или центре обработки данных, расположенном на территории Казахстана, с принятием необходимых мер по защите персональных данных в соответствии с порядком, определяемым уполномоченным органом.



