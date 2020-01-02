Нур-Султан. 1 января. Kazakhstan Today - Казахстанские ломбарды обязали информировать кредитное бюро о залоговом имуществе, передает Kazakhstan Today.

Министерством внутренних дел совместно с Национальным банком РК был разработан и утвержден проект Правил организации деятельности ломбардов. В соответствии с внесенными изменениями, с 1 января 2020 года ломбардные организации относятся к микрофинансовым организациям, информировала пресс-служба МВД РК.

Теперь ломбарды обязаны передавать в кредитное бюро сведения обо всем залоговом имуществе, а подразделения полиции будут иметь доступ в данное бюро для сверки предмета залога с похищенным имуществом.

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