Казахстанские миротворцы приступили к службе на Голанских высотах
Военнослужащие принимают базу, дела и обязанности у ирландского миротворческого контингента
Фото: Минобороны РК
Астана. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Наряду с ознакомлением с инфраструктурой базы и алгоритмом действий сил быстрого реагирования миссии ООН военнослужащие национального миротворческого контингента приступили к повседневной деятельности, сообщили в Министерстве обороны Казахстана.
Казахстанские миротворцы принимают базу, дела и обязанности у ирландского миротворческого контингента. Предшественники провели для казахстанских военнослужащих ознакомительную экскурсию по базе Фауар, где располагается штаб миссии. Именно отсюда производится управление всеми компонентами миссии.
Наше подразделение является резервом командующего миссией. Он может задействовать его для выполнения разных задач, в том числе в кризисные моменты", - пояснил старший офицер департамента международного сотрудничества Министерства обороны РК Илияс Мустафин.
Ирландские военнослужащие провели занятия по порядку действий сил быстрого реагирования, распределению функций, ознакомили с зонами ответственности и особенностями службы на Голанских высотах.
В рамках повседневной деятельности военнослужащие занимаются обслуживанием военной техники и установкой боевых модулей на бронированные колесные машины, обустройством быта, подготовкой к выполнению задач.
Идет ознакомление с процессом обеспечения, которое включает в себя снабжение питьевой водой, продуктами питания, ГСМ и так далее. Все это требует взаимодействия с различными компонентами миссии", - уточнил заместитель начальника центра миротворческих операций Минобороны РК Рустам Жанжуменов.
Кроме того, подразделение материально-технического обеспечения занимается установкой парко-гаражного оборудования для проведения ремонта машин, специальных контейнеров для хранения имеющегося оружия и боеприпасов.
В составе миссии "Силы ООН по наблюдению за разъединением" несут службу 1500 военнослужащих из 12 стран мира, добавили в пресс-службе Минобороны.
Ранее сообщалось, что Казахстан подписал в ООН меморандум по миротворческой миссии на Голанских высотах.