Казахстанские миротворцы приступили к службе на Голанских высотах

Статус городов могут придать 18 казахстанским селам, в которых проживает более 30 тысяч человек

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Астана. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане насчитывается 18 сел с населением свыше 30 тыс. человек, которым могут придать статус городов, сообщил на заседании правительства министр национальной экономики Нурлан Байбазаров.





Всего в Казахстане 112 сел, население которых превышает 10 тыс. человек.





В законодательстве предусмотрены механизмы изменения их статуса. Например, если численность населения будет превышать 10 тыс. человек в течение трех лет, то областной маслихат имеет право изменить статус этих сел, то есть придать им статус города", - уточнил министр.





По его словам, в селах проживает 7,6 млн человек, что составляет 38,4% от общей численности населения страны. При этом за последние 10 лет количество сельских населенных пунктов сократилось с 6838 до 6256, или на 582 единицы. В основном исчезли села с населением менее 50 человек.





Доля сельского населения с доходами ниже прожиточного минимума составляет 7,2%, а уровень безработицы - 4,7%. Доля самозанятых - 33%, или 1,2 млн человек", - рассказал спикер.





В числе наиболее обеспеченных объектами и услугами - села Мангистауской, Атырауской и Актюбинской областей. Низкий уровень обеспеченности в Восточно-Казахстанской, Улытауской и Абайской областях.





По словам министра, для улучшения качества жизни сельского населения принимается ряд системных мер.





В частности, построено 4,9 тыс. объектов водоснабжения и водоотведения на 113 млрд тенге, построено 85 объектов первичной медико-санитарной помощи. 176 сел подключены к технологии Wi-Fi HotSpot, стартовал пилотный проект по подключению отдаленных сельских школ к интернету с использованием спутниковой системы Starlink.





В рамках проекта "Ауыл аманаты" выдано 12,7 тыс. льготных микрокредитов на сумму 79 млрд тенге.





Спикер также отметил важную роль индивидуальных предпринимателей, инвестирующих в развитие сельских территорий. В 2023 году они за счет собственных средств построили в сельской местности школы, санатории, детские сады, места отдыха и т.д.





Байбазаров добавил, что в этом году на развитие социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры, общественной и экологической безопасности в селах из республиканского и местного бюджетов будет выделено порядка 900 млрд тенге.





В планах по дальнейшему развитию сельских территорий:



