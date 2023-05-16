Казахстанские миротворцы выполнили миссию в Ливане

Фото: primeminister.kz

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Астана. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Нельзя допустить аварийной ситуации прошлой зимы в предстоящем отопительном сезоне. Об этом заявил - Нельзя допустить аварийной ситуации прошлой зимы в предстоящем отопительном сезоне. Об этом заявил премьер-министр РК Алихан Смаилов в ходе заседания Республиканского штаба по реализации предвыборной программы главы государства.





В ходе мероприятия были обсуждены вопросы комплексной модернизации инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства.





Министр национальной экономики Алибек Куантыров доложил, что посредством внедрения программы "Тариф в обмен на инвестиции", разработанной по поручению президента, износ сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения по республике планируется снизить в среднем на 20%. Это позволит повысить качество предоставляемых гражданам услуг и уменьшить количество аварийных отключений.





Для этого требуется отремонтировать более 145 тысяч км инженерных сетей. В этой связи в текущем году предусматривается поэтапное изменение тарифов на услуги ЖКХ с учетом социально-экономической ситуации в регионах. Благодаря чему уже в этом году планируется отремонтировать свыше 5 тысяч км инженерных сетей и повысить зарплату работникам сферы ЖКХ.





Как отметил министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев, для снижения затрат малообеспеченных граждан на коммунальные услуги предусмотрено частичное возмещение расходов в рамках оказываемой государством жилищной помощи. В конце прошлого года были внесены изменения, которые увеличивают сумму компенсации и круг лиц, претендующих на нее. По итогам 1-го квартала 2023 года жилпомощь оказана 17 тысячам семей более чем на 372 млн тенге.





Министр энергетики Алмасадам Саткалиев доложил, что совместно со Всемирным банком и международной компанией KPMG проведен технический аудит 56 теплоэлектростанций республики. По итогам составлен рейтинг, отражающий их техническое состояние и основные технико-экономические показатели. К концу текущего месяца завершится подготовка всеобъемлющего отчета с планом мероприятий по капитальному ремонту.





Премьер-министр подчеркнул, что, учитывая проблемы отрасли, глава государства поручил реализовать программу "Тариф в обмен на инвестиции", направленную на модернизацию и капитальный ремонт всей системы жизнеобеспечения страны.





Для этого мы приняли законодательные поправки и нормативные правовые акты. Ранее мы не могли корректировать инвестиционные программы и тарифы субъектов естественных монополий. Теперь это возможно", - сказал Алихан Смаилов.





При этом он указал, что коммунальные предприятия медленно готовят необходимую документацию для корректировки тарифа и начала процесса модернизации.





Затягивание данного процесса недопустимо. Нам важно оперативно начать капитальный ремонт сетей и станций. Это первоочередная задача. Особенно это актуально для северных регионов, где короткий строительный сезон и раннее начало отопительного периода", - отметил премьер-министр.





Глава правительства подчеркнул, что сложившаяся ситуация - упущение со стороны Министерства национальной экономики. В этой связи Алихан Смаилов сделал устное замечание главе ведомства Алибеку Куантырову, а также объявил выговор председателю Комитета по регулированию естественных монополий Асану Дарбаеву за недостаточную координационную работу.





Вы знаете, что со стороны президента и населения на регулярной основе мы слышим справедливую критику в отношении качества оказываемых услуг. Нельзя допустить аварийной ситуации прошлой зимы в предстоящем отопительном сезоне. Спрос будет жесткий", - сказал Алихан Смаилов.





В заключение премьер-министр поручил оперативно организовать внесение заявок коммунальных предприятий на корректировку тарифа с целью модернизации инфраструктуры, до конца июня завершить проведение технического обследования тепловых сетей для их ремонта, а также обеспечить до конца года разработку проектно-сметной документации по строительно-монтажным работам, запланированным на 2024 год.



