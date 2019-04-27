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Казахстанские органы госдоходов будут получать информацию о кредитных историях в онлайн-режиме

26.04.2019, 12:41 6832
Нур-Султан. 26 апреля. Kazakhstan Today - В Казахстане органы государственных доходов будут получать информацию о кредитных историях в онлайн-режиме, передает Kazakhstan Today.
 
Это стало возможным благодаря подписанию Меморандума о взаимодействии в сфере реабилитации и банкротства между Комитетом государственных доходов Министерства финансов РК и ТОО "Первое кредитное бюро". Цель меморандума - предоставление ТОО "ПКБ" территориальным органам КГД информации о кредитных историях должников, применивших процедуры реабилитации или банкротства в соответствии с законом РК "О реабилитации и банкротстве", посредством системы электронного документооборота ТОО "ПКБ", сообщили в пресс-службе Минфина.
 
В рамках взаимодействия предусмотрена автоматизация процесса получения информации по запросу о должниках, в том числе обо всех действующих и завершенных кредитных займах и целевом использовании полученных кредитов.
 

В процессе реабилитации и банкротства органы госдоходов выступают в качестве уполномоченного лица, которое вправе запрашивать и получать сведения о финансово-хозяйственной деятельности должника без получения согласия собственника имущества, учредителей (участников) банкрота. Ранее запрос кредитной истории должника осуществлялся в письменном виде на бумажном носителе. Процедура запроса и получения ответа занимала примерно 10-15 дней. Теперь же органы государственных доходов смогут направлять заявки в ТОО "ПКБ" в онлайн-режиме, что позволит оптимизировать сроки обработки информации при проведении реабилитации или банкротства", - отметил вице-министр финансов РК Руслан Енсебаев.

 
Меморандум предусматривает предоставление доступа уполномоченным работникам территориальных подразделений Комитета государственных доходов к web-порталу системы электронного документооборота ТОО "ПКБ", где они смогут самостоятельно формировать запрос и получать ответ от компании. 
 

В рамках обширной программы по автоматизации работы с государственными органами проект с КГД МФ РК был первым, но не единственным. Аналогичный механизм предоставления информации ТОО "ПКБ" уже реализован с Национальным банком РК. Также мы ведем техническое взаимодействие еще с несколькими государственными органами и ведомствами. Информация для госорганов предоставляется отдельным регламентом со стороны ТОО "ПКБ" по запросу исключительно в строго определенных случаях. Ежегодно мы обрабатываем около 1500 запросов от государственных органов", - проинформировала исполнительный директор ТОО "Первое кредитное бюро" Асем Нургалиева. 

 

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