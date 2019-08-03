Нур-Султан. 2 августа. Kazakhstan Today - Казахстанские студенты будут получать деньги за волонтерство, в частности, за оказание помощи в детских домах, домах престарелых, образовательных и иных учреждениях, передает Kazakhstan Today.

2 августа 2019 года министерства образования и науки и информации и общественного развития заключили меморандум о сотрудничестве в рамках реализации проекта "Социальный студенческий кредит". В рамках проекта студенты вузов смогут получать денежное вознаграждение и осуществлять перезачет академических кредитов за результаты общественно-полезной работы, сообщила пресс-служба МИОР РК.

В частности, студентам вузов дневной формы обучения предоставляются следующие виды социального студенческого кредита: 1) кредит на 20 000 тенге за 20 часов деятельности; 2) кредит на 50 000 тенге за 50 часов деятельности.

Ожидается, что студенты в качестве волонтеров будут оказывать помощь в детских домах, домах престарелых, образовательных и иных социальных учреждениях.

Запуск проекта "Социальный студенческий кредит" запланирован на сентябрь текущего года, а его тематический модуль будет располагаться на единой интернет-платформе волонтеров Qazvolunteer.kz", - пояснили в ведомстве.

Единая интернет-платформа волонтеров Qazvolunteer.kz разработана МИОР РК совместно с ОЮЛ "Национальная волонтерская сеть". Она позволяет создать механизмы взаимодействия участников волонтерской деятельности, координировать деятельность волонтеров и волонтерских организаций Казахстана, осуществлять информационную поддержку волонтерских проектов/программ/акций.

На платформе любой желающий может пройти онлайн-регистрацию и присоединиться к волонтерской деятельности. В настоящее время на платформе зарегистрировано 1400 волонтеров, более 60 волонтерских организаций.

Как сообщалось ранее, МОН РК с 1 сентября внедрит волонтерские ваучеры для студентов . По словам директора департамента высшего и послевузовского образования министерства Адилета Тойбаева, студентам будет предоставляться ваучер в размере 30% от стипендии: два кредитных и пять кредитных ваучеров. Также будет предлагаться 20-тысячный и 50-тысячный ваучеры.

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