МОН с 1 сентября внедрит волонтерские ваучеры для студентов

Нур-Султан. 3 июля. Kazakhstan Today - Министерство образования и науки с 1 сентября внедрит волонтерские ваучеры для студентов. Об этом на брифинге сообщил директор департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Адилет Тойбаев, передает Kazakhstan Today.

В нашей стране в целях увеличения волонтерства с этого года будет внедрен волонтерный ваучер. Этот проект будет реализоваться с 1 сентября. Нашим студентам будет предоставляться ваучер в размере 30% от стипендии: два кредитных и пять кредитных ваучеров. Также будет предлагаться 20-тысячный и 50-тысячный ваучеры. Это будет реализоваться в режим онлайн", - сказал Тойбаев.

По сообщению primeminister.kz , с 1 сентября текущего года студенты смогут сами зарегистрироваться, выбрать определенные ваучеры и работать по ним. После этого они получат вознаграждение в определенном размере: 20-тысячный или 15-тысячный ваучеры.

Также Тойбаев отметил, что планируется установить тесную связь волонтерской деятельности с учебным процессом.

Мы будем предлагать студенту в качестве волонтерской деятельности не какую-то отрешенную от его специальности деятельность. Если это, допустим, студент специальности дошкольного обучения и воспитания, соответственно ему будет выбор только в рамках его специальности. Это - волонтерская работа в дошкольных организациях в качестве психолога или помощника детям. То есть не будем позволять волонтеру-психологу вести кружки по робототехнике", - пояснил Тойбаев.

Кроме того, по его словам, студенты, которые занимаются волонтерской деятельностью, смогут самостоятельно формировать свою образовательную программу.

Допустим, если студент ведет кружок по робототехнике, то кредиты, которые должны быть сданы в рамках учебного процесса, ему зачитываются просто так, ставится соответствующая оценка 100 баллов. И он эту дисциплину не проходит. А свободные кредиты он уже может направить на другие дисциплины. То есть ему нужен дополнительно, допустим, английский язык, он может завести его за счет освободившихся кредитов", - сказал Тойбаев.

Проект по волонтерскому движению рассчитан как минимум на три года. За это время планируется охватить более 50 тыс. студентов.

Все направления волонтерской деятельности носят исключительно социальный характер: открытие кружков в дворовых клубах, организациях дополнительного образования, клубах спортивного и интеллектуального направления, ИТ, по английскому языку, помощь людям со специальными образовательными потребностями, детям-сиротам, участие в благотворительных организациях, психологическая помощь.

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