Казахстанские военные удачно стартовали на этапах конкурсов АрМИ-2022

НУР-СУЛТАН. 15 АВГУСТА - В минувшее воскресенье в конкурсе "Тактический стрелок" на учебном полигоне "Спасск" в Карагандинской области военнослужащие Казахстана показали лучший результат в упражнении "Эвакуация раненого". Второе место заняли стрелки Узбекистана, третье - Китая, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Под "непрекращающимся огнем противника" стрелок эвакуировал "боевого товарища" в безопасное место. При этом он вел стрельбу по мишеням с нескольких огневых позиций и поражал цели гранатами, сообщает пресс-служба МО РК.

Раненого бойца имитировала массивная конструкция из нескольких деревянных брусьев весом более 80 кг (средний вес пехотинца в полной боевой экипировке с оружием).

Выполняя это упражнение, конкурсант должен показать не только точность в стрельбе и физическую выносливость, но и способность действовать в экстремальной ситуации. Упражнение максимально приближено к боевой, тактической обстановке", - пояснил судья конкурса "Тактический стрелок" майор Галым Садыков.

Успешным было и выступление наших танкистов в заезде первого дивизиона на подмосковном полигоне "Алабино". В индивидуальной гонке первый экипаж в составе командира танка капитана Бексултана Алдабергена, наводчика-оператора сержанта 3-го класса Сунгата Садуакасова и механика-водителя сержанта 3-го класса Султана Кутекешова поразил все мишени, безошибочно преодолел все препятствия и показал лучшее время.

В итоге трассу в 12 км с тремя огневыми рубежами команда Казахстана прошла за 25 мин. 8 сек., Узбекистана - 25 мин. 18 сек., Вьетнама - 34 мин. 50 сек., Венесуэлы - 47 мин. 5 сек. Второй казахстанский экипаж выступит в индивидуальной гонке конкурса "Танковый биатлон" 16 августа, третий - 20-го числа.

Сегодня на полигоне "Амандык" Щучинска на огневой рубеж вышли военные топографы, участвующие в конкурсе "Меридиан". А на полигоне "Гвардейский" в Жамбылской области дан старт индивидуальной гонке, в ходе которой конкурсанты выполняют огневые задачи из миномета, гранатомета и стрелкового оружия. Станут известны и первые результаты казахстанских военных альпинистов в конкурсе "Эльбрусское кольцо".