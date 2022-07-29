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Казахстанские вузы теперь могут изменять содержание всех дисциплин цикла ООД

28.07.2022, 20:45 7836
Казахстанские вузы теперь могут изменять содержание всех дисциплин цикла ООД
НУР-СУЛТАН. 28 ИЮЛЯ - Теперь вузы могут полностью или частично изменять содержание всех дисциплин цикла общеобразовательных дисциплин (ООД) с учетом того, какие знания и навыки помогут выпускникам быть востребованными на рынке труда, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Необходимые изменения внесены в приказ "Об утверждении государственных общеобязательных стандартов высшего и послевузовского образования" и уже вступили в действие, сообщает пресс-служба Министерства науки и высшего образования.
 

Смягчение требований к государственному общеобязательному стандарту образования позволит вузам повысить уровень профессиональной подготовки кадров, оперативно реагировать на изменения рынка труда и пожелания работодателей", - отметил Саясат Нурбек.

 
Также вузам предоставлено право самостоятельно утверждать структуру индивидуальных учебных планов. Магистранты и докторанты будут сами выбирать траекторию обучения.
 
Помимо этого, в целях реализации концепции обучения в течение всей жизни в приказе предусмотрено признание результатов обучения микроквалификаций, вводятся понятия "наностепени", "наращиваемые степени (Stackable degree)". Это позволяет обучающимся быстрее получать и развивать свои профессиональные навыки.
 
Также теперь ГОСО допускает привлечение специалистов-практиков к руководству дипломными работами и проектами студентов, а также к научному руководству магистрантов по профильным направлениям. Пересмотрены требования к организациям для прохождения зарубежной стажировки. Теперь магистранты и докторанты будут проходить научную стажировку в ведущих научных центрах и институтах.
 
Помимо этого, исключается строгая регламентация количества кредитов блоков базовых и профилирующих дисциплин. Если ранее цикл базовых дисциплин составлял не менее 112 кредитов, профильных - 60 кредитов, то теперь вузы сами будут устанавливать эти пропорции, учитывая особенности профессиональной подготовки по той или иной специальности.
 

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По результатам расследования январских событий в суд направлено 474 уголовных дела

28.07.2022, 20:21 8396
По результатам расследования январских событий в суд направлено 474 уголовных дела
Фото: polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 28 ИЮЛЯ - На заседании коллегии под председательством генерального прокурора Берика Асылова подведены итоги работы органов прокуратуры за первое полугодие и определены задачи на предстоящий период, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
С начала года во исполнение поручений главы государства усилия прокуроров были сфокусированы на установлении причин и деталей январской трагедии, выявлении организаторов и активных участников терактов и массовых беспорядков, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РК. 
 
На сегодняшний день по результатам расследования январских событий в суд направлено 474 уголовных дела, осуждены 717 лиц (за участие в беспорядках, совершение краж, грабежей, хранение и ношение оружия).
 
Идет поэтапная модернизация уголовного процесса. В рамках внедрения трехзвенной модели прокурорами проверено 189 тысяч процессуальных решений. 
 
С начала года прокурорами по новому порядку составлено 570 обвинительных актов по особо тяжким преступлениям. 
 
В целом благодаря "прокурорскому фильтру" последовательно сокращается количество нарушений конституционных прав граждан на досудебной стадии.
 
Особое внимание уделяется защите конституционных прав лиц, вовлеченных в уголовную орбиту.
 
С начала года прокурорами прекращено необоснованное уголовное преследование в отношении 1077 лиц. Из служебных помещений и изоляторов временного содержания освобождено 512 лиц.
 
По инициативе прокуроров приведены в соответствие с законом судебные приговоры в отношении 634 лиц. При этом улучшено положение 130 осужденных, оправданы - 15. 
 
В социально-экономической сфере по актам прокуроров устранено свыше 8 тысяч нарушений законности. 
 
В бюджет возвращено более 15 млрд тенге. К различным видам ответственности привлечено 14,5 тысячи лиц. 
 
Наведен порядок в области таможенного регулирования и рынка сжиженного нефтяного газа. Вскрыты серьезные нарушения, "серые" схемы хищений и коррупции.
 
Проведены проверки по защите прав лиц с инвалидностью, по вопросам ценообразования на медицинские изделия, деятельности крупных оптовых рынков и др.
 
Восстановлены трудовые права более 184 тысяч лиц, погашена задолженность по заработной плате на сумму свыше 1,1 млрд тенге. 
 
По гражданским, административным и делам об административных правонарушениях исправлено свыше 2,1 тысячи судебных актов, предотвращены потери бюджета на 6,7 млрд тенге. 
 
Значимые результаты достигнуты в одном из приоритетных направлений надзора - защите бизнеса. По нарушениям в сфере предпринимательства внесено 845 актов надзора, отменены 5,5 тысячи адмвзысканий на сумму свыше 212 млн тенге, пресечено и отменено свыше 6,2 тысячи незаконных проверок и иных форм контроля, к ответственности привлечено свыше 650 лиц. 
 
Активизирована работа по возврату в страну незаконно выведенных финансовых средств, а также пресечению деятельности олигополий.
 
Обращая внимание на масштабность и значимость стоящих перед надзорным органом задач, Берик Асылов потребовал от прокуроров обеспечить комплексную защиту прав граждан, бизнеса и интересов государства, а также усилить координирующую роль в борьбе с преступностью.
 

В Казахстане до 2025 года в рамках инвестпроектов создадут 2 млн новых рабочих мест

28.07.2022, 14:46 11696
В Казахстане до 2025 года в рамках инвестпроектов создадут 2 млн новых рабочих мест
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 28 ИЮЛЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова, который отчитался о ходе реализации программы повышения доходов населения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Ералы Тугжанов доложил, что в рамках прямых мер программы по итогам I полугодия увеличена зарплата 850 тысячам работников бюджетной сферы, 240 тысячам представителей производственного персонала квазигоссектора, 1,2 млн сотрудников бизнес-структур, сообщила пресс-служба Акорды.
 
Вице-премьер также отметил, что совместно с местными исполнительными органами исполняется комплекс мер социальной интегрированности в экономику граждан, не имеющих доходов. Для них создаются рабочие места, обеспечиваются возможности для повышения квалификации, приобретения новых навыков.
 
В рамках реализации инвестиционных проектов до 2025 года планируется создание более 2 млн новых рабочих мест, из них в 2022 году - 444 тысячи. По состоянию на 1 июля создано 249 тысяч рабочих мест, или 56% от годового плана.
 
Совместно с акиматами сформирован пул инвестиционных проектов до 2025 года в отраслях обрабатывающей промышленности, нефтегазохимии, аграрного сектора. Перечень включает в себя порядка 847 проектов с созданием более 266 тысяч рабочих мест.
 
Также Тугжанов доложил о продлении продолжительности стажировок и росте заработных плат по проектам "Молодежная практика" и "Первое рабочее место", увеличении размеров грантов на реализацию новых бизнес-идей молодежи. Создаются возможности для получения стабильных доходов лицам из социально уязвимых слоев населения, разработан механизм по содействию занятости женщин.
 

По итогам встречи глава государства отметил важность повышения доходов населения, что напрямую зависит от достижения целей, предусмотренных в национальных проектах. Правительству поручено держать данный вопрос на особом контроле. Президент считает, что обеспечение роста доходов граждан должно стать приоритетом в работе всех центральных и местных исполнительных органов", - сообщили в пресс-службе.

 

Учения ОДКБ пройдут в Кыргызстане в начале августа

28.07.2022, 12:12 13386
Учения ОДКБ пройдут в Кыргызстане в начале августа
Фото: МО РК
МОСКВА. 28 ИЮЛЯ - Со 2 по 5 августа на территории Кыргызской Республики в соответствии с планом совместной подготовки сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ состоится тактико-специальное учение с формированиями сил специального назначения, входящими в состав Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В ходе учения сводные группы войск специального назначения государств - членов организации будут выполнять учебно-тренировочные и прикладные оперативно-боевые задачи по поиску, блокированию и нейтрализации бандформирований, террористических групп, а также перекрытию каналов контрабанды наркотиков и обнаружению схронов, лабораторий по хранению и производству наркотических веществ и их уничтожению. Подразделения МЧС отработают задачи по ликвидации последствий, возникших в ходе антитеррористической операции", - говорится в информации, опубликованной на сайте организации.

 
По плану учений предусмотрено проведение командно-штабной тренировки с Оперативным штабом ФССН КСОР ОДКБ по вопросам планирования специальной операции, организации взаимодействия и управления разнородными силами и средствами. 
 
В завершение учений будут организованы соревнования по стрельбе из различных видов оружия среди команд участников учений.
 

В ряде регионов Казахстана назначены руководители территориальных органов КНБ

27.07.2022, 13:45 44596
НУР-СУЛТАН. 27 ИЮЛЯ - В ряде регионов Казахстана назначены руководители департаментов Комитета национальной безопасности и департаментов Пограничной службы КНБ, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным пресс-службы Комитета национальной безопасности РК, назначены руководители территориальных органов: 
 
  • ДКНБ по области Абай назначен Валениязов Бахытжан Сырымович;  
  • ДКНБ по Алматинской области назначен Ибраев Рустам Жиянович; 
  • ДКНБ по Карагандинской области назначен Кундызбаев Бауыржан Жанымханович; 
  • ДКНБ по Восточно-Казахстанской области назначен Кокумбаев Ринат Тулеуханович; 
  • ДКНБ по области Улытау назначен Укенов Саламат Хамитович; 
  • ДКНБ по области Жетысу назначен Наймантаев Алмас Тлепбергенович; 
  • ДПС по Восточно-Казахстанской области назначен Рахимов Серик Гарипович; 
  • ДПС по Туркестанской области назначен Жумадилов Мадияр Бекдаирович; 
  • ДПС по Кызылординской области назначен Аимбетов Айдар Аканович; 
  • ДПС по Атырауской области назначен Абесов Адиль Нурсагатулы; 
  • ДПС по области Жетысу назначен Нарбаев Марат Кунанбаевич; 
  • ДПС по области Абай назначен Жуманов Санат Маратович. 
 

Токаев обсудил с премьером Грузии вопросы многостороннего сотрудничества двух стран

27.07.2022, 12:33 48496
Токаев обсудил с премьером Грузии вопросы многостороннего сотрудничества двух стран
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 27 ИЮЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Касым-Жомарт Токаев отметил поступательное развитие двустороннего сотрудничества, а также важность объединения совместных усилий.
 

Я надеюсь, что ваш визит будет успешным. Как я знаю, программа визита очень насыщенная, запланирован ряд встреч, которые придадут дополнительный импульс развитию взаимодействия между Казахстаном и Грузией. Нас связывают тесные узы дружбы и многогранного сотрудничества. Наша задача - укреплять и развивать дальше наши дружественные отношения", - подчеркнул президент.

 
В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества Казахстана и Грузии. 
 
Отдельное внимание собеседники уделили транспортно-логистическому взаимодействию. Казахстан предлагает рассматривать наш рынок как ворота в Центральную Азию, имеющую прямой выход в соседний Китай. Страны являются партнерами по Транскаспийскому международному транспортному маршруту, играющему важную роль в укреплении связей между странами региона, информирует Акорда
 
В свою очередь Ираклий Гарибашвили выразил признательность Касым-Жомарту Токаеву за возможность встречи и вновь подтвердил заинтересованность его страны в укреплении контактов.
 

У нас прекрасные отношения дружбы и многогранного сотрудничества. Я приехал с важным посылом - мы заинтересованы в развитии двустороннего взаимодействия, расширении наших отношений во всех сферах. Товарооборот между странами увеличивается. За первое полугодие он вырос на 150%. Конечно, у нас большие возможности для расширения связей. Мы ценим наши взаимоотношения, сотрудничество и дружбу", - отметил премьер-министр Грузии. 

 
В завершение глава государства передал слова приветствия президенту Грузии Саломе Зурабишвили.
 

В семи областях Казахстана назначены прокуроры

27.07.2022, 11:11 56996
В семи областях Казахстана назначены прокуроры
Фото: gov.kz
НУР-СУЛТАН. 27 ИЮЛЯ - По согласованию с главой государства приказом генерального прокурора назначены прокуроры ряда областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Прокурором вновь образованной области Улытау стал государственный советник юстиции 3-го класса Жаркынбек Кендирбекович Бакашбаев, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РК.
 
Бакашбаев начал трудовую деятельность в 1985 году с должности стажера прокуратуры Ленинского района города Целинограда. Имеет большой опыт работы на руководящих должностях. Был межрайонным прокурором города Арыси, прокурором городов Шымкента и Туркестана Южно-Казахстанской области, заместителем прокурора Кызылординской, Акмолинской областей, города Алматы, заместителем начальника департамента специальных прокуроров и службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры. С 2019 года занимал должность начальника 2-й службы Генеральной прокуратуры. Стаж в органах прокуратуры - более 35 лет.
 
Прокуратуру области Абай возглавил государственный советник юстиции 3-го класса Ерлан Масгутович Абаев.
 
Ерлан Абаев службу начал в 1992 году с должности стажера прокуратуры Ильичевского района Павлодара. Работал следователем по особо важным делам прокуратуры Павлодарской области, прокурором Иртышского, Успенского районов этой же области, города Павлодара, начальником управления КПСиСУ Астаны. С 2016 по 2018 годы занимал должности заместителя начальника департамента, начальника департамента Генеральной прокуратуры. С июля 2018 года - прокурор Мангистауской области. Стаж работы в органах прокуратуры - 30 лет.
 
Прокурором области Жетісу назначен старший советник юстиции Мадияр Бекенович Басшыбаев.
 
Басшыбаев трудовую деятельность начал в 2000 году в органах прокуратуры Актюбинской области с должности прокурора управления. В разные годы возглавлял структурные подразделения в прокуратурах Актюбинской области и Алматы. Был прокурором Медеуского, Алмалинского районов, руководителем аппарата прокуратуры Алматы, заместителем начальника департамента стратегического развития Генеральной прокуратуры. До настоящего времени работал заместителем прокурора Западно-Казахстанской области. Стаж в органах прокуратуры - более 20 лет.
 
Прокурором Западно-Казахстанской области стал государственный советник юстиции 3-го класса Серик Рыскалиевич Шалабаев.
 
Серик Шалабаев в органах прокуратуры работает с 1992 года. Службу начал с должности стажера прокуратуры Актау. Имеет большой опыт следственной работы в органах прокуратуры и ГСК. Занимал ряд руководящих должностей как на региональном уровне, так и в центральном аппарате. Был заместителем главного военного прокурора, заместителем, первым заместителем прокурора Западно-Казахстанской области, заместителем прокурора Алматинской области, начальником управления аппарата генерального прокурора, заместителем начальника департамента Генеральной прокуратуры, проректором Академии правоохранительных органов. До настоящего назначения возглавлял службу уголовного преследования Генеральной прокуратуры. Стаж работы в правоохранительных органах - более 30 лет.
 
Прокуратуру Актюбинской области возглавил государственный советник юстиции 3-го класса Халидулла Зиноллаевич Дауешов.
 
Халидулла Дауешов службу в органах прокуратуры начал в 1991 году стажером прокуратуры Гурьева. В разные годы работал в прокуратуре Атырауской области и центральном аппарате. С 2002 по 2019 годы последовательно занимал должности прокурора Уральска Западно-Казахстанской области, Жылыойского и Макатского районов Атырауской области, Атырау, заместителя прокурора Жамбылской и Западно-Казахстанской областей, прокурора Кызылординской области. До настоящего назначения руководил прокуратурой Атырауской области. Стаж в органах прокуратуры - 31 год.
 
Главным транспортным прокурором стал государственный советник юстиции 3-го класса Тимур Каирбекович Сулейменов.
 
Тимур Сулейменов службу в органах прокуратуры начал в 1997 года с должности помощника прокурора Алмалинского района Алматы по правовой статистике и информации. Занимал различные должности в органах прокуратуры Алматы, в том числе заместителя прокурора Ауэзовского района, прокурора Турксибского района, заместителя, первого заместителя прокурора города Алматы и столицы. Руководил прокуратурой Костанайской области и Академией правоохранительных органов. Стаж службы в органах прокуратуры - более 24 лет.
 
На должность прокурора Мангистауской области назначен старший советник юстиции Руфат Бауыржанович Куттуков.
 
Руфат Куттуков трудовую деятельность начал в 2000 году помощником прокурора Айтекебийского района Актюбинской области. В разное время руководил специализированной природоохранной прокуратурой Актюбинской области, прокуратурой Жамбылского района Жамбылской области и прокуратурой Атырау. С 2018 по 2020 годы был первым заместителем прокурора Карагандинской области. С 2020 года возглавлял департамент по работе с обращениями и делопроизводству Генеральной прокуратуры Республики Казахстан. Стаж службы в органах прокуратуры - более 22 лет.

Прокурором Атырауской области назначен Бауыржан Альбертович Жумаканов.
 
Жумаканов трудовую деятельность начал в 2001 году в органах правовой статистики Актюбинской области. Занимал должности заместителя прокурора, прокурора Бостандыкского района Алматы, помощника генерального прокурора управления по расследованию уголовных дел особой важности Службы специальных прокуроров. До настоящего назначения был заместителем прокурора Атырауской области. Классный чин - старший советник юстиции. В органах прокуратуры более 20 лет.
 

Премьер-министр Грузии прибыл с официальным визитом в Казахстан

26.07.2022, 19:50 62341
Премьер-министр Грузии прибыл с официальным визитом в Казахстан
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
НУР-СУЛТАН. 26 ИЮЛЯ - 26 июля в Казахстан с официальным визитом прибыл премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В аэропорту Нур-Султана высокого гостя встретил заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов, сообщает пресс-служба главы кабмина РК.
 
В рамках двухдневного визита у главы правительства Грузии запланированы переговоры с руководством Казахстана, в ходе которых стороны обсудят вопросы углубления двустороннего торгово-экономического сотрудничества.
 
Планируется, что грузинский премьер-министр также ознакомится с работой международного финансового центра "Астана".
 

В РК ремонтируют 3000 км дорог республиканского значения

25.07.2022, 20:50 69351
В РК ремонтируют 3000 км дорог республиканского значения
НУР-СУЛТАН. 25 ИЮЛЯ - В текущем году строительными работами охвачено 7 тысяч км дорог республиканского значения, из них работы по реконструкции и строительству ведутся на 4 тысячах км. 3 тысячи км охвачено капитальным и средним ремонтом, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По каждому долгострою проведена точечная работа: пересмотрен состав строительного консорциума, подписано дополнительное соглашение, мобилизовано необходимое количество спецтехники и персонала. Также совместно с уполномоченными органами оперативно прорабатываются вопросы транспортировки инертных материалов, сообщает пресс-служба АО "НК "КазАвтоЖол".
 
Таким образом, на сегодняшний день полным комплексом работ охвачены такие дорожные объекты, как Караганда - Балхаш, Калбатау - Майкапшагай, Атырау - Астрахань, Казталовка - Жанибек - граница РФ, Унеге - Бейсен - Сайхин, Талдыкорган - Калбатау - Усть-Каменогорск.
 
До конца года планируется обеспечить проезд по асфальтобетонному покрытию на большой части вышеперечисленных трасс. Кроме того, уделяется особое внимание сокращению количество объездных дорог и участков, где движение осуществляется по насыпи.
 
Общая протяженность дорог республиканского значения составляет порядка 25 тысяч км.
 

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