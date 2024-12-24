Казахстанские железные дороги изношены почти на 60% - Минтранс

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Астана. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане необходимо отремонтировать 11 тысяч километров железнодорожных путей, также требуется заменить устаревшие локомотивы, - В Казахстане необходимо отремонтировать 11 тысяч километров железнодорожных путей, также требуется заменить устаревшие локомотивы, заявил на правительственном часе в мажилисе министр транспорта Марат Карабаев.





По его словам, износ железнодорожных магистралей составляет около 57%. В настоящее время отремонтировано лишь 1,4 тыс. км. Планируется отремонтировать 11 тыс. км и построить 5 тыс. км новых дорог, а также модернизировать 184 станции.





Сейчас ведется строительство вторых путей протяженностью 836 км на участке Достык - Мойынты, участка Алматинской кольцевой дороги (74 км), а также маршрутов Дарбаза - Мактаарал (152 км) и Бахты - Аягоз (272 км).





Также обсуждается новый проект на границе с Китаем. Там планируется построить четвертый железнодорожный пункт пропуска, 120 километров железной дороги до населенного пункта Тугыл и речной порт. Проект обсудят министры транспорта Китая, Казахстана и России в мае 2025 года.





Мультимодальный транзитный коридор между Китаем и Россией через территорию Казахстана с выходом на северные моря через реку Иртыш и далее через реку Обь увеличит объем перевозок до 2 млн 500 тыс. тонн в год.





Что касается парка локомотивов, который на сегодня составляет 1807 единиц, из них устарел 61%. Проблему намерены решить за счет поставки новых локомотивов. В частности, 257 локомотивов поставят в течение следующих трех лет.





Это позволит полностью устранить дефицит и снизить уровень износа с 61% до 44%", - заявил министр.



