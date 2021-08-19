Казахстанским авиакомпаниям запретили полеты над Афганистаном

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НУР-СУЛТАН. 18 АВГУСТА - Казахстанским авиаперевозчикам запретили полеты над территорией Афганистана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

АО "Авиационная администрация Казахстана" (ААК) проведена оценка угрозы и управлениями рисками по использованию воздушного пространства Афганистана гражданскими воздушными судами отечественных авиакомпаний. По ее итогам решено, что существуют риски и угрозы, влияющие на безопасность пассажиров и воздушных судов при осуществлении полетов на территорию Афганистана и над ее воздушным пространством", - сообщает пресс-служба АО "Авиационная администрация Казахстана".

В ААК приняли решение запретить полеты над Афганистаном для всех казахстанских авиакомпаний.

На основании результатов проведенной оценки, 16 августа 2021 года АО "Авиационная администрация Казахстана" направлены соответствующие указания в авиакомпании Казахстана, выполняющих регулярные, грузовые и чартерные авиаперевозки, о запрете гражданскими воздушными судами всех полетов на территорию Афганистана и над ее воздушным пространством до стабилизации текущей обстановки. Аналогичное указание было направлено также РГП "Казаэронавигация", - сообщили в ААК.

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