Казахстанским банкам запретят взимать вознаграждения по ипотечным займам

Астана. 28 января. Kazakhstan Today - Казахстанским банкам со 2 февраля запретят взимать вознаграждения по ипотечным займам, передает Kazakhstan Today.

Со 2 февраля 2019 года банкам запретят взимать вознаграждения, начисленные по истечении 180 дней просрочки по ипотечным займам", - сообщили в пресс-службе Министерства юстиции.

Как уточнили в ведомстве, соответствующие поправки внесены в закон "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" в рамках принятого 21 января 2019 года закона по вопросам усиления защиты права собственности, арбитража, оптимизации судебной нагрузки и дальнейшей гуманизации уголовного законодательства. Ранее в законодательстве такого срока не было предусмотрено.

В пресс-службе отметили, что поправки позволят защитить физическое лицо (заемщика) от увеличения долга по вознаграждению, а также повысят ответственность банков по принятию своевременных мер в отношении должника.

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