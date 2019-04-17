Казахстанским экспортерам возместят расходы на аренду выставочных площадей и перелеты

Фото: miid.gov.kz

Нур-Султан. 16 апреля. Kazakhstan Today - Не менее 270 отечественных компаний-экспортеров получат поддержку от государства в виде оплаты расходов на аренду выставочных площадей и перелеты, передает Kazakhstan Today.

Экспортерам будет оказана поддержка по поиску и организации встреч с зарубежными потенциальными покупателями, рекламе их продукции, а также по оплате расходов экспортеров на аренду выставочной площади, проживание и питание участников, перелет и услуги переводчика. Данной поддержкой будет охвачено 70% экспортеров - это не менее 270 отечественных компаний, сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Роман Скляр на заседании правительства.

В рамках сервисных мер поддержки в текущем году для экспортеров будут организованы 15 торгово-экономических миссий, семь национальных стендов, четыре презентации товарных знаков, а также участие казахстанских предприятий в зарубежных профильных выставках в странах ближнего и дальнего зарубежья, отметили в пресс-службе ведомства.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства