Казахстанским фрилансерам еще раз разъяснили порядок уплаты обязательных пенсионных взносов

Астана. 1 февраля. Kazakhstan Today - Казахстанским фрилансерам еще раз напомнили о порядке уплаты обязательных пенсионных взносов, приведя примеры различных форм занятости, передает Kazakhstan Today.

Законом РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам занятости населения" внесены изменения и дополнения в закон "О пенсионном обеспечении в РК". В реализацию принятых законодательных поправок в первом квартале 2019 года будут внесены изменения в соответствующие Правила", - сообщила пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК.

В ведомстве пояснили, что законодательные поправки касаются порядка уплаты обязательных пенсионных взносов граждан, совмещающих трудовую деятельность по индивидуальному трудовому договору и выполняющих работы (оказывающих услуги) по заключенным договорам гражданско-правового характера (ГПХ) только c физическими лицами. В этом случае такие граждане будут освобождаться от обязательств по уплате обязательных пенсионных взносов с доходов по договорам ГПХ.

Дополнительно сообщаем, что, согласно пункту 5 статьи 24 закона РК "О пенсионном обеспечении в РК", юридические лица, индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой, которые на сегодняшний день выступают налоговыми агентами, исчисляющие и уплачивающие индивидуальный подоходный налог, обязаны уплачивать обязательные пенсионные взносы за физических лиц (фрилансеров), выполняющих работы/услуги по договорам ГПХ", - добавили в министерстве.

При этом, согласно пункту 2 статьи 39 закона "О пенсионном обеспечении в РК", за физическими лицами, выполняющими работы/услуги по договорам ГПХ, заключенным с физическими лицами, сохраняется право участвовать в накопительной пенсионной системе путем самостоятельной уплаты обязательных пенсионных взносов в свою пользу.

Пример 1. Физическое лицо имеет постоянное место работы (работает в качестве наемного работника по индивидуальному трудовому договору) и параллельно оказывает услуги в качестве переводчика юридическому лицу по договору гражданско-правового характера.

В этом случае обязательные пенсионные взносы исчисляются и удерживаются в размере 10%: 1) на постоянном месте работы - агентом (работодателем) из дохода физического лица, полученного в виде ежемесячной оплаты труда наемного работника; 2) по договору гражданско-правового характера - юридическим лицом из дохода физического лица, от выполнения работ (оказания услуг) по договорам гражданско-правового характера.

Пример 2. Физическое лицо имеет постоянное место работы (работает в качестве наемного работника по индивидуальному трудовому договору) и параллельно оказывает услуги в качестве лектора физическому лицу по договору гражданско-правового характера.

В этом случае обязательные пенсионные взносы исчисляются и удерживаются в размере 10% на постоянном месте работы - агентом (работодателем) из дохода физического лица, полученного в виде ежемесячной оплаты труда наемного работника.

При этом по договору гражданско-правового характера, заключенному с физическим лицом, по выполнении работ (оказании услуг) уплата обязательных пенсионных взносов производиться не будет.

Пример 3. Физическое лицо оказывает услуги в качестве помощника по дому физическому лицу по договору гражданско-правового характера. Обязательные пенсионные взносы исчисляются и удерживаются в размере 10% и уплачиваются физическим лицом самостоятельно с дохода по договору гражданско-правового характера.

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